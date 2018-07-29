

هددت التنسيقية الوطنية لأساتذة العلوم الإسلامية بتنظيم وقفة إحتجاجية سلمية وحضارية يوم الثامن أوت القادم أمام وزارة التربية الوطنية وذلك للمطالبة بتثبيت مواد الهوية الوطنية وعلى رأسها العلوم الإسلامية في إمتحان شهادة البكالوريا.

وجاء في إشعار تنسيقية العلوم الإسلامية، أن سبب التهديد بتنظيم وقفة احتجاجية أن الهوية الجزائرية في خطر وهي خط أحمر،وناشدت ذات الجهة الغيورين عن هويتهم من أساتذة ونواب وجمعيات وطنية التدخل لتثبيت عناصر الهوية الوطنية في إمتحان شهادة البكالوريا من خلال الضغط على الوزارة المعنية بتحمل مسؤوليتها توجاه المساس بمواد الهوية الوطنية.

وأضافت التنسيقية أنها حريصة على المحافظة على مقومات الهوية الوطنية في المدرسة الجزائرية التي حفظتها جميع القوانين وأكدها الدستور،داعية وزيرة التربية لتثبيت مادة العلوم الإسلامية كمادة أساسية في جميع الامتحانات والمسابقات بما في ذلك التعليم عن بعد، وكذا رفع الحجم الساعي للمادة ومعاملها بما يضمن فاعليتها وقابليتها تربويا وعلميا إلى جانب إسناد تدريس المادة إلى أساتذة العلوم الإسلامية في التعليم المتوسط،كما طالبت التنسيقية بإعادة إدراج مادة العلوم الإسلامية في مسابقة ما بين الثانويات على غرار جميع المواد وإعادة الاعتبار لشعبة العلوم الإسلامية في التعليم الثانوي كتخصص مستقل وتأسيس المجلس الأعلى للتربية .

رزاقي.جميلة