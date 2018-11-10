السبت , نوفمبر 10 2018
الرئيسية / الحدث / تفعيلا لتطبيق التنازل:
التنازل عن سكنات “عدل، السوسيال و صيغة أل بي يا” بعد 24 شهرا

تفعيلا لتطبيق التنازل:
التنازل عن سكنات “عدل، السوسيال و صيغة أل بي يا” بعد 24 شهرا

Yacine Soudani 10 نوفمبر 2018 الحدث, الوطني اضف تعليق 83 زيارة

سيكون بإمكان المواطنين المستفيدين من مساكن في إطار الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” والمساكن الاجتماعية وحتى التساهمية التنازل عن مساكنهم، بعد مرور أربعة وعشرين شهرا، اعتبارا من تاريخ صدور عقد السكن، وتسديد قيمة السكن كليا

 و اتفقت أعضاء لجنة المالية و الميزانية على إضافة المادة لتفعيل تطبيق كيفية التنازل عن المساكن بمختلف الصيغ وتشمل البيع بالإيجار المنجزة من طرف الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” والمساكن الاجتماعية التساهمية سابقا “الترقوية العمومية” حاليا، وكذا العمومية الإيجارية الشائعة لدى العامة باسم مساكن “السوسيال”، وهذا بعد مرور سنتين كاملتين أي 24 شهرا عن تاريخ صدور العقد والتوقيع عليه، حيث يستثنى من العملية نقل الملكية عند الوفاة

ياسين.سوداني

الوسوم

عن Yacine Soudani

شاهد أيضاً

بداية من 2019:
أدوية مبتكرة لعلاج السرطان تدخل السوق الجزائرية

كشف رئيس مصلحة الأورام الطبية بمركز “بيار وماري كوري ” بالجزائر العاصمة، الأستاذ كمال بوزيد، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2018, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super