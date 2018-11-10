تفعيلا لتطبيق التنازل: التنازل عن سكنات “عدل، السوسيال و صيغة أل بي يا” بعد 24 شهرا

سيكون بإمكان المواطنين المستفيدين من مساكن في إطار الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” والمساكن الاجتماعية وحتى التساهمية التنازل عن مساكنهم، بعد مرور أربعة وعشرين شهرا، اعتبارا من تاريخ صدور عقد السكن، وتسديد قيمة السكن كليا

و اتفقت أعضاء لجنة المالية و الميزانية على إضافة المادة لتفعيل تطبيق كيفية التنازل عن المساكن بمختلف الصيغ وتشمل البيع بالإيجار المنجزة من طرف الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” والمساكن الاجتماعية التساهمية سابقا “الترقوية العمومية” حاليا، وكذا العمومية الإيجارية الشائعة لدى العامة باسم مساكن “السوسيال”، وهذا بعد مرور سنتين كاملتين أي 24 شهرا عن تاريخ صدور العقد والتوقيع عليه، حيث يستثنى من العملية نقل الملكية عند الوفاة

ياسين.سوداني