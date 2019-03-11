خرج مئات تلاميذ الثانويات وكذا طلبة الجامعات ، أمس الإثنين، لليوم الثاني على التوالي إلى شوارع عدة مدن وولايات في إطار الحراك السلمي ضد العهدة الخامسة.

واستجاب تلاميذ وطلية الجامعات، لنداءات مجهولة تتعلق بالخروج للشارع تنديدا بالولاية الخامسة للرئيس، حيث شهدت العديد من الولايات الكبرى على غرار العاصمة ووهران المسيلة بويرة سطيف مسيرات سلمية للطلبة والتلاميذ، وهتف المحتجون بعبارات رافضة للعهدة الخامسة للرئيس حيث رفعوا شعارات ولافتات “لا للعهدة الخامسة” وكذا “لا دراسة لا تدريس حتى يرحل الرئيس”وبالمقابل وجهت عديد الأطراف نداءات تحذر من مغبة استغلال التلاميذ في حراك الشارع.

جمعية أولياء التلاميذ” إقحام التلاميذ في الحراك أمر خطير”

من جهته دعا عز الدين زروق، عضو المكتب الوطني للجمعية أولياء التلاميذ، إلى إبعاد المدرسة عن الاستغلال السياسي وترك التلاميذ يدرسون في ظروف عادية، وقال عز الدين زروق، في تعليقه على خروج تلاميذ بعض المؤسسات التربوية في مسيرات سلمية إنه أمر خطير، مشيرا أن التلميذ مكانه الطبيعي في المدرسة ويجب عدم التشويش عليه، وأبدى المتحدث، موافقته لتصريح الوزيرة نورية بن غبريت، التي قالت إن إخراج التلاميذ للشارع هو أمر جد خطير، مشددا على ضرورة إبعادهم عن هذا الحراك لأنه قد تحدث أمور يصعب التحكم فيها وتكون عواقبها وخيمة، كما دعا المتحدث، الطاقم الإداري ومدراء المؤسسات التربوية، لتوعية ومنع التلاميذ من المشاركة في مثل هذه المسيرات، التي قد تؤدي بنتائج وخيمة على مستقبلهم الدراسي، وتطرق ذات المتحدث.

رزاقي.جميلة