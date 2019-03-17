الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء:: التكفل بحوالي 295 ألف مؤمّن اجتماعيا من ذوي الاحتياجات الخاصة

كشف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الإجراء عن التكفل بحوالي 295.000 مؤمن اجتماعيا من ذوي الاحتياجات الخاصة سنة 2018.

و أوضح الصندوق، انه تم التكفل بحوالي 295.000 مؤمن اجتماعيا من ذوي الاحتياجات الخاصة خلال سنة 2018 في مجال الخدمات والأعضاء الاصطناعية من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بمبلغ إجمالي يقدر 6 مليار دج، وأضاف ذات المصدر أن فئة المؤمنين اجتماعيا من ذوي الاحتياجات الخاصة تحظى “بعناية خاصة” فيما يخص تخفيف وتسهيل الاستفادة من الخدمات المقدمة من طرف الصندوق, مذكرا بأنه تم اتخاذ “إجراءات في العديد من المجالات لصالح هذه الفئة من المجتمع”.

وقام الصندوق بتهيئة مجمل هياكله بمنحدرات ومداخل خاصة وخصص شباك لهذه الفئة من المجتمع، كما تم توفير محلات للديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها من أجل نشاط السمع على مستوى 29 وكالة تابعة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء في إطار توأمة الوسائل وفتح المراقبة الطبية على مستوى هياكل الديوان.

ومن بين هذه الإجراءات كذلك حذف الصندوق للمراقبة البعدية للأعضاء الاصطناعية ولواحقها التي يبيعها الديوان مما يسمح بتخفيف وتقليص تنقلات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لدى خدمات الصندوق.

كما باشر الصندوق رفع المركزية وعصرنة وسائل اقتناء الأعضاء الاصطناعية ولواحقها من خلال نشر حلول الإعلام الآلي التي تتيح للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة باقتناء الأعضاء الاصطناعية في أي مركز دفع عبر التراب الوطني.

وفي نفس السياق، وضع الصندوق لهؤلاء المؤمنين اجتماعيا وذوي حقوقهم مراكز للتكفل النفسي والأرطفوني على المستوى الوطني بالإضافة إلى مراكز أخرى لصالح الأطفال المصابين بإعاقات جسدية للتكفل بهم في إطار الإدماج الاجتماعي والمدرسي.

من جهة أخرى وفّر الصندوق خدمة اجتماعية في إطار نشاطه الصحي والاجتماعي من أجل ضمان التكفل بهؤلاء المؤمنين الاجتماعيين وذوي حقوقهم الذين أضعفهم المرض وفقدوا استقلاليتهم ودون مساعدة. وأوضح المصدر ذاته أن “أكثر من 6.600 شخصا استفادوا عام 2018 من هذه الإجراءات”.

كما تم اتخاذ تدابير أخرى مثل تعميم استخدام لغة البراي على كل الدعامات الإعلامية التي أنجزها الصندوق وتكييف الموقع الإلكتروني لصالح المكفوفين من خلال التسجيل الصوتي للمحتوى.

رزيقة.خ