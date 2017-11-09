

أكد الأمين العام للجمعية الجزائرية لأمراض القلب الأستاذ المختص غمري سفيان أن التكفل بالمصابين بأمراض القلب تطور بشكل كبير في بلادنا بفضل كفاءة الأطباء الموزعين عبر مختلف مستشفيات ولايات الوطن وتوفر الأدوية الخاصة بفتح الشرايين سيما في الحالات الاستعجالية، الأمر الذي ساهم حسبه في ارتفاع معدل الحياة.

وأوضح رئيس الجمعية الجزائرية لأمراض القلب في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى أن المؤتمر الدولي الذي سينطلق اليوم والى غاية الـ 11 من نوفمبر الجاري، سيتم فيه عرض دراسة أجريت عبر مختلف مستشفيات قطر الوطن تناولت طرق التكفل بالمصابين بالجلطة القلبية وأخرى ركزت على السجل الوطني للسكتة القلبية يعقبها تقديم إرشادات و نصائح وقائية.

وقال الدكتور سفيان غمري إن المؤتمر الدولي لأمراض القلب سيشكل فرصة للأطباء الجزائريين ونظرائهم من دول العالم لتبادل الخبرات والاطلاع على آخر الاكتشافات العلمية في مجال التكفل بأمراض القلب والشرايين ،كما يهدف اللقاء السنوي إلى تكوين الاطباء المختصين في أمراض القلب من القطاعين الخاص والعام وكذا الطلبة الشباب.

التدخين المسبب الأول للجلطة القلبية في الجزائر

وأشار المتدخل في هذا السياق إلى أن المؤتمر سيركز خلال طبعة 2017 على الجانب الوقائي من خلال التحسيس و التوعية من أخطار التدخين الذي يعد المسبب الأول للاصابة بالجلطة القلبية في الجزائر إلى جانب عوامل الخطر الاخرى كالبدانة وعدم ممارسة الرياضة والقلق وتناول الوجبات السريعة التي تساعد على انتشار أمراض القلب كانسداد الشرايين التي تؤدي الى فشل عضلة القلب أو الاصابة بالجلطة القلبية.

نسرين.م