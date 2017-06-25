قال الوزير الأول عبد المجيد تبون أثناء جلسة المصادقة على مخطط عمل الحكومة أن السلطات العليا تتابع باهتمام ملف متقاعدي الجيش .

وأكد تبون في جلسة البرلمان أن السلطات العليا ستتكفل بمطالبهم في القريب العاجل. وكانت مطالب متقاعدي الجيش،قد بقيت عالقة منذ سنوات عديدة، وتأتي على رأس هذه المطالب رفع قيمة معاشاتهم التي أضحت لا تستجيب للمتطلبات المعيشية، ومراجعة نسب العجز الممنوحة لأغلبهم، والتكفل بعلاجهم في عيادات خاصة، فضلا عن تمكينهم من حقهم في السكن وباقي الامتيازات الاجتماعية الأخرى .

ر.م