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التكتل يحشد الأساتذة لإضراب يوم الغد

Djalila Rezzaki 25 فبراير 2019 الحدث, الوطني اضف تعليق 72 زيارة

وجه مجددا التكتل النقابي لقطاع التربیة دعوته إلى جمیع موظفي التربیة لرص الصفوف وتأجیل الخلافات وتغلیب المصلحة العامة لإنجاح الإضراب المزمع إقامته غدا وبعد غد  26 و27 من شھر فیفري الجاري

وفي بیان مشترك للتكتل النقابي، أكد أن العمل النقابي في الجزائر شھد نقلة نوعیة في السنوات الأخیرة رغم التضییق علیه بشتى الطرق والوسائل ، وأن النقابات الستة وجدت الحد الأدنى من التوافق رغم الاختلافات الطبیعیة في المطالب وتنوعھا

وأضاف البیان أن التكتل النقابي يراھن على وعي النقابي لإثبات ھذه الحقیقة من خلال تأجیل الاختلافات وتغلیب المصلحة العامة بھدف إنجاح الإضراب المبرمج له، ويذكر، أن النقابات الستة المنطوية ضمن ھذا التكتل  أودعت إشعار الإضراب بحر ھذا الشھر وتبعته الوزارة الوصیة بعقد  لقاءات ثنائیة مع النقابات دامت 3 أيام لكن لم تاتي بالثمار المنشودة

رزاقي.جميلة

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