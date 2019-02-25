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التكتل يحشد الأساتذة لإضراب يوم الغد

دعاهم لتأجيل خلافاتهم ورص الصفوف:
التكتل يحشد الأساتذة لإضراب يوم الغد

islam kaab 25 فبراير 2019 الوطني اضف تعليق 123 زيارة

يدخل اليوم تكتل النقابات المستقلة لتربية في إضراب وطني لمدة يومين تتبعه احتجاجات أمام مقرات مديريات التربية وهو ما أكدته النقابات معلنة في بيان لها تمسكها بالإضراب المزمع اليوم الثلاثاء وغدا بسبب عدم استجابة وزارة التربية للمطالب المرفوعة بأجوبة ملموسة ومقنعة رغم اللقاءات الأخيرة.
ودعا الغاضبون كل الأساتذة لرص الصفوف وتأجیل الخلافات وتغلیب المصلحة العامة لإنجاح الإضراب المزمع إقامته غدا وبعد غد 26 و27 من شھر فیفري الجاري، وفي بیان مشترك للتكتل النقابي، أكد فيه أن العمل النقابي في الجزائر شھد نقلة نوعیة في السنوات الأخیرة رغم التضییق علیه بشتى الطرق والوسائل ، وأن النقابات الستة وجدت الحد الأدنى من التوافق رغم الاختلافات الطبیعیة في المطالب وتنوعھا.
وأضاف البیان، أن التكتل النقابي يراھن على وعي النقابي لإثبات ھذه الحقیقة من خلال تأجیل الاختلافات وتغلیب المصلحة العامة بھدف إنجاح الإضراب المبرمج له.
ويذكر، أن النقابات الستة المنطوية ضمن ھذا التكتل، أودعت إشعار الإضراب بحر ھذا الشھر وتبعته الوزارة الوصیة بعقد لقاءات ثنائیة مع النقابات دامت 3 أيام لكن لم تأتي بالثمار المنشودة، وإنتھت اللقاءات دون الخروج بنتائج ترضي التكتل وتلغي الإضراب الذي سیكون في موعده المحدد وسیكون متبوع بوقفات احتجاجیة.
من جهته أكد رئيس نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، أن الأجوبة التي قدمتها الوزارة حول الانشغالات المرفوعة صورة طبق الأصل عن الأجوبة التي قدمتها لهم قبل إضراب 21 جانفي الفارط، ووصف لقاءات الوزارة مع ست نقابات بالشكلية، مشددا بأن التلويح بالخصم من رواتب المضربين لن يخيف العمال ولن يرعبهم، بل سيزيدهم إصرارا على الاستجابة للحركة الاحتجاجية المقبلة والمشاركة بقوة، من خلال شل المدارس وتوقيف الدراسة.
رزاقي.جميلة

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