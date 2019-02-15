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التكتل النقابي يشل المدارس يوم 26 و 27 فيفري

رد على تجاهل وزارة التربية الوطنية لمطالبه:
التكتل النقابي يشل المدارس يوم 26 و 27 فيفري

idir demiche 15 فبراير 2019 الوطني اضف تعليق 28 زيارة

أعلن التكتل المستقل لنقابات التربية، عن الدخول في إضراب وطني يومي 26 و27 فيفري، متبوع باعتصامات جهوية في 4 ولايات أمام مقرات مديريات التربية.

وجاء في بيان للتكتل “بعد اجتماع نقابات التكتل الستة ، تقرر الدخول في إضراب وطني يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق لـ 26/27 فيفري، ووقفات احتجاجية جهوية في كل من باتنة، الاغواط غليزان، والبليدة يوم الأربعاء 27 فيفري على الساعة العاشرة لتحقيق المطالب المرفوعة”.

  وفي نفس السياق صرح الناطق باسم المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار مسعود بوديبة، أنه لا رجعة عن الإضراب، حتى تحصيل حقوق الأساتذة، مؤكدا أن الكناباست تمضي قدما، لتحقيق المطالب، مشيرا أن الوزارة لم تورد أي رد فعل، بخصوص الإضراب.

ف-س

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