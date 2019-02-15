أعلن التكتل المستقل لنقابات التربية، عن الدخول في إضراب وطني يومي 26 و27 فيفري، متبوع باعتصامات جهوية في 4 ولايات أمام مقرات مديريات التربية.

وجاء في بيان للتكتل “بعد اجتماع نقابات التكتل الستة ، تقرر الدخول في إضراب وطني يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق لـ 26/27 فيفري، ووقفات احتجاجية جهوية في كل من باتنة، الاغواط غليزان، والبليدة يوم الأربعاء 27 فيفري على الساعة العاشرة لتحقيق المطالب المرفوعة”.

وفي نفس السياق صرح الناطق باسم المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار مسعود بوديبة، أنه لا رجعة عن الإضراب، حتى تحصيل حقوق الأساتذة، مؤكدا أن الكناباست تمضي قدما، لتحقيق المطالب، مشيرا أن الوزارة لم تورد أي رد فعل، بخصوص الإضراب.

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