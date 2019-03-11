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التكتل النقابي لقطاع التربية يعود للإضراب الوطني هذا الأربعاء

مرفوقا بمسيرات سلمية في كل الولايات:
التكتل النقابي لقطاع التربية يعود للإضراب الوطني هذا الأربعاء

islam kaab 11 مارس 2019 الوطني اضف تعليق 33 زيارة

أعلن التكتل النقابي لقطاع التربية، عن قرار بشن إضراب وطني شامل يوم الأربعاء الموافق لـ 13 مارس الجاري مرفوقا بمسيرات سلمية في كل الولايات على الساعة العاشرة صباحا انطلاقا من مديريات التربية الوطنية في إطار الحراك الشعبي،وجاء في بيان التكتل أن النقابات المستقلة لقطاع التربية وهي تعيش وتتابع بعمق واقع الأحداث وتطوراتها في البلاد عقدت اجتماعا استثنائيا لدراسة الأوضاع الحالية وتحديد إستراتيجية التفاعل والتعامل معها وعليه واستنادا إلى موقفهم كنقابات مستقلة لمختلف القطاعات بتاريخ 28 فيفري 2019 فإن التكتل يعلن مواصلة لدعمهم للحراك الشعبي القائم.
كما جدد التكتل التمسك بمقاطعة كل النشاطات المنظمة من طرف وزارة التربية الوطنية، في ظل الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد، وأكد البيان أن النقابات المستقلة لقطاع التربية الوطنية واحتراما للدستور وقوانين الجمهورية الجزائرية تدعو الي احترام إرادة الشعب والعمل على دعم وحماية سلمية الحراك الشعبي كما تدعو السلطات العليا في البلاد إلى حماية وتامين المتظاهرين والوقوف إلى جانب قرارات الشعب الجزائري.
رزاقي.جميلة

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