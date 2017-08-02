تاثرت المبادلات التجارية بين الجزائر وتونس في الآونة الأخيرة كثيرا، نتيجة سياسة التقشف التي ينتهجها البلدين.

ووفقا لما يكشف عنه الموقع المتخصص Tustex،فقد سجلت المبادلات التجارية بين البلدين ادنى مستوياتها في الثلاثي الاول من السنة الجارية، وهو ما يتناقض مع العديد من الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين حكومتي البلدين، خلال جلسات اللجنة مشتركة الموسعة التونسية الجزائرية.

ووفقا للمعهد التونسي للإحصاء، فان صادرات تونس باتجاه الجزائر تراجعت بنحو 47 بالمئة، حيث سجلت 184 مليون دولار نهاية مارس 2017 ، مقابل 347 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، ويرجع وهذا الانخفاض الحاد أساسا إلى سياسات الجزائر في تقليص الاستيراد وعلى رأسها الاسمنت، الفوسفات، المنتجات الزراعية والمنتجات التحويلية الغذائية.

وبالنسبة للجزائر كانت الصادرات باتجاه تونس في حدود 290 مليون دولار بانخفاض 65 مليون دولار أي بنسبة 18.31 بالمئة، ويرجع هذا الانخفاض أاساسا الى تراجع اسعار النفط، التي تمثل أبرز صادرات الجزائر الى تونس.

عمر ح