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“التغيير في الجزائر يبدأ من البلدية والولاية”

ذويبي:
“التغيير في الجزائر يبدأ من البلدية والولاية”

eldjazair 11 نوفمبر 2017 الوطني اضف تعليق 18 زيارة

إعتبر الأمين العام لحركة النهضة، محمد ذويبي،ممثلا للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء مساء أول أمس ببسكرة أن “التغيير في الجزائر يبدأ من البلدية والولاية”.وأوضح ذويبي لدى تنشيطه تجمعا شعبيا بقاعة “الزعاطشة” بعاصمة الزيبان ، في إطار الحملة الانتخابية لاستحقاق 23 نوفمبر الجاري وذلك بحضور جمع من مناضلي حزبه وعدد من المتعاطفين معه، بأن انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية “ستغير وضع و وجه الجزائر لتعود المصداقية لمؤسسات الدولة لتحظى بثقة الشعب” .
وفي حديثه عن الخطوط العريضة لبرنامج الاتحاد من أجل النهضة و العدالة و البناء قال دويبي، أنها تعتمد على “محورين أساسيين هما المحافظة على الجزائر باستقلال سياستها واقتصادها وهويتها والعمل على تنميتها وتطويرها بالتوجه نحو القطاعات الأخرى على غرار الفلاحة والصناعة بعيدا عن التبعية للمحروقات”.
وختم ممثل الاتحاد من أجل النهضة و العدالة و البناء، خطابه الانتخابي بدعوة المواطنين إلى التصويت على قوائم مرشحي تشكيلته السياسية للمجالس الشعبية البلدية والولائية حتى يستكمل التمثيل الشعبي للمؤسسات على حد تعبيره.
ق.و

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