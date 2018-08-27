التضخم يصل الى 8ر4 بالمائة على أساس سنوي إلى غاية جويلية

بلغت وتيرة تطور الأسعار عند الاستهلاك على أساس سنوي 8ر4 في المائة الى غاية شهر يوليو 2018, حسبما علم لدى الديوان الوطني للإحصائيات.

و يعتبر تطور الأسعار لدى الاستهلاك على اساس سنوي الى غاية يوليو 2018 بمثابة معدل التضخم السنوي الذي يتم احتسابه خلال 12 شهرا الماضية ابتداء من اغسطس 2017 الى غاية شهر يوليو 2018 مقارنة بالفترة الممتدة ما بين اغسطس 2016 الى غاية يوليو 2017.

أما بالنسبة للتطور الشهري لمؤشر الاسعار عند الاستهلاك , الذي يعد المؤشر الخام في شهر يوليو 2018 مقارنة بشهر يونيو 2018 فقد تراجع بـ – 9ر1 في المائة.

و بخصوص المتغير الشهري بحسب فئة المنتجات, عرفت أسعار السلع الغذائية انخفاضا بنسبة 5ر4 بالمائة في شهر يوليو الفارط مقارنة يشهر يونيو 2018.

وعلى سبيل المثال سجلت أسعار المواد الفلاحية الطازجة انخفاضا بنسبة 7ر8 بالمائة, حيث شهدت بعض المنتجات الفلاحية انخفاضا خاصة الفواكه (-8ر38 بالمائة) و الخضر (-5ر12 بالمئة).

بالمقابل تم تسجيل ارتفاع كبير في أسعار الدواجن بنسبة 9ر3 بالمئة.

اما اسعار المنتجات الغذائية الصناعية , فقد ارتفعت بشكل طفيف( +1ر0 بالمائة) , حسب الديوان الوطني للإحصائيات.

و فيما يخص فئات السلع الاخرى, عرفت أسعار المواد المصنعة ارتفاعا بنسبة 5ر0 بالمائة في حين سجلت اسعار الخدمات نسبة 1ر0 بالمئة .

وفيما يتعلق بمجموعات السلع والخدمات,عرفت أسعار الألبسة والأحذية ارتفاعا شهريا قدره 2ر0بالمائة.

اما اسعار الأثاث و لوازم التأثيث و النقل و الاتصال فقد سجلت ارتفاعا طفيفا بنسبة 1ر0 بالمئة في حين سجلت اسعار منتجات متنوعة أخرى ارتفاعا بنسبة 4ر1 بالمئة .

اما أسعار باقي المواد الأخرى فقد شهدت استقرارا حسب ذات المصدر.

يذكر أن قانون المالية لسنة 2018 توقع نسبة تضخم بـ 5ر5 بالمائة.