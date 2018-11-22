بلغت وتيرة تطور الأسعار عند الاستهلاك على أساس سنوي 5ر4 في المائة الى غاية شهر اكتوبر2018، حسب ما كشف عنه الديوان الوطني للإحصائيات.

ويعتبر تطور الأسعار لدى الاستهلاك على اساس سنوي الى غاية اكتوبر 2018 بمثابة معدل التضخم السنوي الذي يتم احتسابه خلال 12 شهرا الماضية ابتداء من نوفمبر2017 الى غاية شهر اكتوبر 2018 مقارنة بالفترة الممتدة بين نوفمبر2016 الى اكتوبر2017. أما بالنسبة للتطور الشهري لمؤشر الاسعار عند الاستهلاك، اي تطور مؤشر شهر اكتوبر2018 مقارنة بشهر سبتمبر2018 فقد ارتفع ب2ر1 بالمائة. و بخصوص المتغير الشهري حسب فئة المنتجات، سجلت أسعار السلع الغذائية ارتفاعا بنسبة 4ر2 بالمائة شهر اكتوبر المنصرم مقارنة بشهر سبتمبر2018. وارتفعت أسعار المواد الفلاحية الطازجة بنسبة 9ر4 بالمائة شهر اكتوبر الماضي مقارنة بشهر سبتمبر الاخير. و نجم هذا الارتفاع، على وجه الخصوص، عن ارتفاع اسعار الفواكه (+7ر15 بالمائة) و الخضر (+6ر12 بالمائة) و لحوم الدجاج (+6ر5 بالمائة) و البيض (+6 بالمائة). و في ما يخص اسعار المنتجات الغذائية الصناعية (المواد الغذائية المصنعة) فقد عرفت تراجعا طفيفا بلغ (0,1 بالمائة). و عرفت أسعار المواد المصنعة توجا تصاعديا بنسبة (3ر0 بالمائة)، في حين سجلت اسعار الخدمات نوعا من الاستقرار، حسب ما اوضح الديوان الوطني للإحصاء. وفيما يتعلق بمجموعات السلع والخدمات، عرفت أسعار مجموعتي “الملابس و الاحذية” ارتفاعا بنسبة 6ر0 بالمائة و “التربية و الثقافة والترفيه” ارتفعت بدورها بنسبة (4ر0 بالمائة). اما مجموعة “المنتجات المختلفة”، سجلت بدورها ارتفاعا بنسبة 5ر0 بالمائة، في حين تميزت باقي مجموعات المنتجات الاخرى سوي بارتفاع طفيف في الأسعار او باستقرار.

عمر ح