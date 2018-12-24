كشف الديوان الوطني للإحصائيات أن وتيرة تطور الأسعار عند الاستهلاك قد بلغت على أساس سنوي 5. 4 في المائة الى غاية شهر نوفمبر2018. وبحسب ذات المصدر، يعتبر تطور الأسعار لدى الاستهلاك على أساس سنوي إلى غاية نوفمبر 2018 بمثابة معدل التضخم السنوي الذي يتم احتسابه خلال 12 شهرا الماضية ابتداء من ديسمبر2017 إلى غاية شهر نوفمبر2018 مقارنة بالفترة الممتدة بين ديسمبر 2016 إلى نوفمبر2017.

أما بالنسبة للتطور الشهري لمؤشر الأسعار عند الاستهلاك، اي تطور مؤشر شهر نوفمبر2018 مقارنة بشهر اكتوبر2018 ، فقد تراجع ب5. 0 بالمائة. و بخصوص المتغير الشهري حسب فئة المنتجات، سجلت أسعار السلع الغذائية تراجعا قدر بنسبة 4ر1 بالمائة شهر نوفمبر المنصرم مقارنة بشهر اكتوبر2018. ونجم هذا التراجع عن انخفاض أسعار المواد الفلاحية الطازجة (-9. 2 بالمائة). ويفسر هذا المسعى التراجعي لأسعار المواد الفلاحية الطازجة ، على وجهالخصوص، بتراجع اسعار الفواكه ( -11 بالمائة) و الخضر ( -8. 10 بالمائة) من بينها البطاطس (-6. 4 بالمائة).

ومن جهة اخرى, كشف المصدر ان المواد غذائية هي الاخرى قد شهدت ارتفاعا في الاسعار على الخصوص لحوم الدجاج (+3. 5 بالمائة) و البيض (+7. 10 بالمائة). و في ما يخص اسعار المنتجات الغذائية الصناعية (المواد الغذائية المصنعة) فقد عرفت ارتفاعا طفيفا بلغ 2ر0 بالمائة مرده ارتفاع اسعار القهوة (+4. 1 بالمائة).

وعرفت أسعار المواد المصنعة توجا تصاعديا قدرت ب3. 0 بالمائة، نفس المسعى سجلته أسعار الخدمات التي ارتفعت بدورها ب6. 0 بالمائة، حسب ما اوضح الديوان الوطني للإحصاء. وفيما يتعلق بمجموعات السلع والخدمات، عرفت أسعار مجموعتي “الملابس و الأحذية” ارتفاعا بنسبة 6. 0 بالمائة، أما “التربية و الثقافة والترفيه” ارتفعت بدورها بنسبة 6. 1 بالمائة. أما مجموعة “المنتجات المختلفة”، سجلت بدورها ارتفاعا بنسبة 6. 0 بالمائة، نفس التوجه التصاعدي عرفته مجموعة “الصحة و النظافة الجسدية” (+4. 0 بالمائة). وتميزت باقي مجموعات المنتجات الاخرى سوي بارتفاع طفيف في الأسعار أو باستقرار.

عمر ح