تشكيلتا ريفر بليت وبوكا جونيورز المتوقعتان لنهائي كأس ليبرتادوريس

يستعد ريفر بليت لمواجهة غريمه بوكا جونيورز، في مباراة إياب نهائي كأس ليبرتادوريس، التي يحتضنها ملعب سانتياجو برنابيو، اليوم الأحد.

وتوقعت صحيفة “أوليه” الأرجنتينية تشكيلتي الفريقين في المباراة المنتظرة.



وقالت الصحيفة إن مارسيلو جاياردو، مدرب ريفر بليت، يفاضل بين طريقتي 5-4-1 و4-1-4-1.

وفي حالة اعتماد مدرب فريق المليونيرات على طريقة 5-4-1، سيبدأ بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: أرماني.

الدفاع: كاسكو، بينولا، مايدانا، كوارتا ومونتييل.

الوسط: مارتينيز، بونزيو، بيريز، بالاسيوس.

الهجوم: براتو.

وفي حالة الاعتماد على 4-1-4-1، فستكون التشكيلة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أرماني.

الدفاع: كاسكو، بينولا، مايدانا، مونتييل.

الوسط: بونزيو (سيربط بين الدفاع والوسط)، مارتينيز، بالاسيوس، بيريز، فرنانديز.

الهجوم: براتو.



وأفادت الصحيفة بأن جويرمو باروس سكيلوتو، مدرب البوكا، يفاضل بين خطتي 4-4-2 و 4-3-3.

وفي حالة اعتماده على خطة 4-4-2، سيبدأ بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: أندرادا.

الدفاع: أولازا، ماجايان، إزكويردوز، بوفاريني.

الوسط: باريوس، نانديز، بافون، بيريز.

الهجوم: أبيلا وبينيديتو.

وفي حالة دخول البوكا المباراة بخطة 4-3-3، ستكون التشكيلة كالتالي:

حراسة المرمى: أندرادا.

الدفاع: أولازا، ماجايان، إزكويردوز، بوفاريني.

الوسط: بيريز، باريوس، نانديز.

الهجوم: بافون، أبيلا، فيلا (أو زاراتي).