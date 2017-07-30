أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي, طاهر حجار, يوم امس السبت بالجزائر العاصمة عن رزنامة التسجيلات الجامعية للطلبة الجدد الحاصلين على شهادة البكالوريا ستنطلق بداية من الفاتح أوت المقبل في حين سيكون الدخول الجامعي لهذه الفئة يوم 17 سبتمبر 2017.

واوضح الوزير في ندوة صحفية على هامش افتتاح فعاليات الندوة الوطنية للجامعات ان “التسجيلات الاولية للطلبة الفائزين في شهادة البكالوريا ستجري في الفترة من 1 الى 3 أوت 2017 في حين تأكيد التسجيلات سيكون يومي 4 و5 أوت علما أن هذه العملية تتزامن مع الابواب المفتوحة على مؤسسات التعليم العالي التي انطلقت يوم 26 جويلية و تستمر الى غاية 5 أوت”.

وأضاف أن “مرحلة معالجة الرغبات ستكون خلال الفترة من 6 الى 11 اوت و الاعلان عن نتائج التوجيهات يوم 11 أوت, في حين أن مرحلة إجراء المقابلات والاختبارات والحالات الخاصة مقرر يومي 12 و13 أزت “.

فتح الأرضية المخصصة لتغيير التوجيه يومي 5 و6 سبتمبر

وفي نفس الاطار أكد الوزير أن “فترة فتح الارضية المخصصة لتغيير التوجيه المسموح بها, سيتم يومي 5 و6 سبتمبر, فيما ستتم مرحلة معالجة هذه التغييرات من 7 الى 9 سبتمبر, على ان تكون مرحلة التسجيلات النهائية من 10 الى 14 سبتمبر”.

و استكمالا للإجراءات الخاصة بالدخول الجامعي للطلبة الجدد فقد اكد الوزير انه “بامكان هؤلاء, تقديم طلب الايواء يوم 16 اوت المقبل, بما أن كل حاملي البكالوريا يكونون في ذلك التاريخ قد تحصلوا على توجيهاتهم”.

من جهة أخرى جدد حجار التأكيد على أن الدخول الجامعي للطلبة الجدد قد حدد يوم 17 سبتمبر المقبل أما بالنسبة للطلبة القدامى فسيكون يوم 5 سبتمبر.

نحو اعتماد ثلاث جامعات خاصة

وفي رده على سؤال حول الجامعات الخاصة, أكد حجار ان هناك “30 شخصا سحبوا دفتر الاعباء من بينهم 6 اشخاص قدموا طلباتهم بشأن ذلك” , مبرزا انه “من الممكن ان يتحصل ثلاثة منهم على الاعتماد, ولكن بتحفظ”.

الجزائر تحصي مليون ونصف المليون طالب جامعي

وفي نفس السياق اوضح ان “قدرة الاستيعاب بالنسبة للجامعات الثلاث لا تتعدى ال1000 طالب فقط”, مذكرا ان تعداد الطلبة الجامعيين على المستوى الوطني يبلغ 5ر1 مليون طالب.

نسرين.م