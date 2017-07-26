التسجيلات الجامعية بدءا من اليوم لناجحي بكالوريا 2017

أكد، نور الدين غوالي، المدير العام للتعليم والتكوين العاليين بوزارة التعلم العالي والبحث العلمي، أنّ كل جامعات الوطن تفتح أبوابها اليوم الأربعاء، أمام الناجحين في شهادة البكالوريا 2017، لتقديم معلومات حول كيفية التسجيلات الجامعية، علما أنّ التسجيلات الجامعية بالنسبة للحاصلين الجدد على البكالوريا، ستنطلق الثلاثاء القادم وتستمر إلى غاية الخامس أوت الداخل.

وفي تصريح له، دعا المتحدث الطلبة الجدد إلى عدم التسرع في اختيار التخصّصات، مشيرا إلى أنّ الجامعة وفّرت كل الإمكانيات لتوجيه الطلبة، حتى لا يقعوا في خطأ عدم حسن الإختيار. وأكد “غوالي“، أنّ هناك أكثر من 30 مدرسة عليا في مختلف التخصّصات والمدارس العليا للأساتذة وهذا إضافة إلى الجامعات والجامعات المركزية، كما وجه المتحدث الطلبة إلى الإطلاع على بوابة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بوابة التوجيه لتتبع الإجراءات التي يجب إتباعها أثناء التسجيل الجامعيbac2017.mesrs.dz/accueil. وفي السياق نفسه، قال المدير العام للتعليم والتكوين، أنّ بطاقة الرغبات تحتوي على 4 خيارات، مشيرا إلى أنّ نتائج التسجيلات الأولية سيتم الإعلان عنها يوم 11 أوت القادم.