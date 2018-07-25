وصف سفير الجزائر لدى دولة الكويت عبد الحميد عبداوي الدبلوماسية الكويتية بالهادئة والمميزة، وأنها تساهم في حل الكثير من المشكلات، من خلال تبنيها لمبادئ الحوار الهادف والبناء، لافتا إلى أن الكويت أضحت الناطق الرسمي والمدافع عن القضايا العربية في مجلس الأمن.

شدد السفير الجزائري في الكويت عبد الحميد عبداوي على عمق ومتانة العلاقات الجزائرية- الكويتية والتي وصفها بـ “التاريخية والمتطورة”، مشيرا إلى أن العلاقات الجزائرية- الكويتية الآن مقبلة على تطور تاريخي واستراتيجي يعود بالنفع على البلدين الشقيقين.

ولفت عبداوي، في لقاء خص به صحيفة “الأنباء” الكويتية، إلى أن الدورة الـ 10 من اجتماعات اللجنة المشتركة للتعاون ستعقد قبل نهاية العام الحالي ويعول عليها كثيرا في تطوير العلاقات الثنائية، مشيرا إلى وجود استثمارات كويتية كبيرة ومتنوعة في الجزائر خاصة في قطاعات المصارف والتأمينات والصناعات. كما أعرب عن أمله في أن يكون للصناعات العسكرية الجزائرية فرصة في الكويت، مضيفا أن هناك إمكانية للتعاون على صعيد التدريب وتبادل الخبرات في مجال الخدمة العسكرية. وشدد السفير على أن التدخلات الخارجية ساهمت في تعقيد المشهد العربي وزادت من حدة أزماته والمصالحة الوطنية ضرورة لحلها، لافتا إلى أن بلاده لديها موقف تاريخي ثابت تجاه القضية الفلسطينية وتدعم الأشقاء الفلسطينيين في إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

كما نوه السفير الجزائري بدور الوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية التي طالت بين دول الخليج وقطر، قائلا أن “الجزائر عبرت في عدة مناسبات عن دعمها لجهود الوساطة الكويتية في حل الأزمة الخليجية منذ بدايتها، ونشيد بحكمة وحنكة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وجهود سموه المحمودة في هذا الصدد “.

وحول طبيعة العلاقات الجزائرية الكويتية، قال السفير عبد الحميد عبداوي “لقد ساندنا الكويت في الحصول على العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن من منطلق الإيمان بقدرتها على صناعة الفارق، والكويت تلعب دورا مهما وحيويا في مجلس الأمن بمواقفها الثابتة وما تقدمه من مبادرات تعتبر محل إشادة عالمية”، وأضاف المتحدث “واليوم أضحت الكويت الناطق الرسمي والمدافع عن القضايا العربية في مجلس الأمن الدولي، ونحن نثمن دور الكويت في قضية الصحراء الغربية ودعمها للمسار الأممي بهذا الخصوص والذي توج باعتماد اللائحة 2414”.

إسلام.ك