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التحضير لنقل التجربة الجزائرية في مجال المصالحة الوطنية لدولة مالي

في إطار التعاون الجزائري المالي:
التحضير لنقل التجربة الجزائرية في مجال المصالحة الوطنية لدولة مالي

Djalila Rezzaki 11 نوفمبر 2018 الحدث, الوطني اضف تعليق 33 زيارة

 

حل  وفدا ماليا عن لجنة الحقيقة و العدالة و المصالحة بالجزائر من أجل الإطلاع على التجربة الجزائرية   في مجال المصالحة الوطنية وفرصة للتعريف بالجوانب العملية و التطبيقية الخاصة  بتنفيذ  ميثاق السلم و المصالحة الوطنية  الذي بادر به رئيس الجمهورية و الذي كان له الدور الأساسي في الخروج بالجزائر من أزمتها و تخطيها للمرحلة الصعبة التي عاشتها بسبب التطرف و الإرهاب

 في إطار التعاون الجزائري المالي و استكمالا لمسار مبادرة السلم و المصالحة الوطنية بين الحكومة المالية و الأطراف المصادقة على اتفاق الجزائر ،استقبل وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، نور الدين بدوي،أمس الأحد وفد عن جمهورية مالي مكون من أعضاء ” لجنة الحقيقة و العدالة و المصالحة ” و ممثلا على مكتب الممثل السامي لرئيس الجمهورية المالي المكلف بتنفيذ اتفاق السلم و المصالحة الوطنية

وستشكل هذه الزيارة التي تمتد الى غاية 14 نوفمبر 2018  سانحة لعرض التجربة الجزائرية الرائدة في مجال المصالحة الوطنية وفرصة للتعريف بالجوانب العملية  و التطبيقية الخاصة  بتنفيذ  ميثاق السلم و المصالحة الوطنية  الذي بادر به  رئيس الجمهورية  عبد العزيز بوتفليقة  و الذي كان له الدور الأساسي في الخروج بالجزائر من أزمتها و تخطيها للمرحلة الصعبة التي عاشتها بسبب التطرف و الإرهاب

ويأتي  هذا بعد تنقل وفد من وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية مرفوقا بإطارات من وزارة العدل الى بماكو ( مالي ) في شهر جوان المنصرم حيث كانت لهم جلسات عمل قدم خلالها الإطار العام للمصالحة الوطنية

رزاقي.جميلة

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