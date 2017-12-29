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التحضير لأسبوع التراث الأمازيغي في طبعته الأولى بوهران

مزمع تنظيمه من 9 إلى 14 جانفي :
التحضير لأسبوع التراث الأمازيغي في طبعته الأولى بوهران

yassin bouras 29 ديسمبر 2017 الثقافة اضف تعليق 30 زيارة

تحضر مديرية الثقافة والجمعية الثقافيةنوميديابمساهمة مديرية الشباب والرياضة لولاية وهران الطبعة الأولى من الأسبوع الثقافي الأمازيغي الذي سيقام بمدينة وهران من 9 إلى 14 جانفي القادم، و هذا تحت شعاريناير يجمعنا“.

تظاهرة أسبوع التراث الامازيغي الأولى من نوعها بمدينة وهران، تتضمن العديد من الأنشطة الثقافية التي ستشرف عليها الجمعية الثقافيةنوميدياوالمديرية الثقافية لمدينة وهران العديد من الأنشطة الثقافية بمشاركة جمعيات فاعلة في النشاط الثقافي، التي ستقدم مزيجا متنوعا من الأنشطة التراثية والفنية التي تبرز ثراء الثقافة الأمازيغية، التظاهرة ستلم بكل التراث الأمازيغي وذلك من خلال المعارض المبرمجة في التظاهرة بمشاركة أكثر من 80 عارضا تبرز مختلف الجوانب الثقافية الأمازيغية منها الحرف التقليدية و الطبخ و التراث المادي و اللامادي الأمازيغي و المخطوطات و المنحوتات و اللوحات الفنية والآلات الموسيقية إلى الجانب الأكثر ثراء وهي الكتب التي تحمل كل التراث الأمازيغي و التي تعد كمرجع لكل من أراد التطلع على التراث الأمازيغي الأصيل، كما ستبرز هذه المعارض مهارات بعض الحرفيين في مجالات إنتاج العسل والحلفاء والنحاس والفخار وصناعات الصابون والجلود والسيراميك والحلي التقليدية والأزياء التقليدية والحياكة وغيرها من الحرف اليدوية فضلا عن إقامة ورشات  لعرض بعض الصناعات في النسيج و الطرز والحلويات، المشاركون في هذه المعارض قدموا من مختلف الولايات لعرض كل هذه المنتجات، كما سيكون الجمهور الوهراني على موعد مع كرنفالايرادو الفلكلور الأمازيغي  من تقديم فرقةاضبالنوتقديم مقطوعات موسيقية من التراث الأمازيغي الجزائري  من طرف طلبة المعهد الجهوي للموسيقي لوهران و لقاءات شعرية وعرض سلسلة من  الأفلام منهاماشاهوللمخرج بلقاسم حجاج وأزوللنبيل قربي و كذا عروض  مسرحية و في فن الحكاية.

وفي التظاهرة أيضا مجال للأدب و الشعر الامازيغي حيث تم برمجة ندوات أدبية تتناول عدة مواضيع منهاالأدب الامازيغي بين  الشفوية و الكتابةواحتفالية يناير  وأعمال الكاتب الكبير مولود معمريودور المجتمع في تعزيز الثوابت الوطنية  وسبل تثمينهافضلا عن إقامة ورشة لتعليم اللغة الامازيغية التي سيشرف عليها أساتذة جامعيين و باحثين في التاريخ الامازيغي.

شفيقة أوكيل

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