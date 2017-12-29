تحضر مديرية الثقافة والجمعية الثقافية “نوميديا” بمساهمة مديرية الشباب والرياضة لولاية وهران الطبعة الأولى من الأسبوع الثقافي الأمازيغي الذي سيقام بمدينة وهران من 9 إلى 14 جانفي القادم، و هذا تحت شعار ” يناير يجمعنا“.

تظاهرة أسبوع التراث الامازيغي الأولى من نوعها بمدينة وهران، تتضمن العديد من الأنشطة الثقافية التي ستشرف عليها الجمعية الثقافية “نوميديا” والمديرية الثقافية لمدينة وهران العديد من الأنشطة الثقافية بمشاركة جمعيات فاعلة في النشاط الثقافي، التي ستقدم مزيجا متنوعا من الأنشطة التراثية والفنية التي تبرز ثراء الثقافة الأمازيغية، التظاهرة ستلم بكل التراث الأمازيغي وذلك من خلال المعارض المبرمجة في التظاهرة بمشاركة أكثر من 80 عارضا تبرز مختلف الجوانب الثقافية الأمازيغية منها الحرف التقليدية و الطبخ و التراث المادي و اللامادي الأمازيغي و المخطوطات و المنحوتات و اللوحات الفنية والآلات الموسيقية إلى الجانب الأكثر ثراء وهي الكتب التي تحمل كل التراث الأمازيغي و التي تعد كمرجع لكل من أراد التطلع على التراث الأمازيغي الأصيل، كما ستبرز هذه المعارض مهارات بعض الحرفيين في مجالات إنتاج العسل والحلفاء والنحاس والفخار وصناعات الصابون والجلود والسيراميك والحلي التقليدية والأزياء التقليدية والحياكة وغيرها من الحرف اليدوية فضلا عن إقامة ورشات لعرض بعض الصناعات في النسيج و الطرز والحلويات، المشاركون في هذه المعارض قدموا من مختلف الولايات لعرض كل هذه المنتجات، كما سيكون الجمهور الوهراني على موعد مع كرنفال “ايراد” و الفلكلور الأمازيغي من تقديم فرقة “اضبالن” وتقديم مقطوعات موسيقية من التراث الأمازيغي الجزائري من طرف طلبة المعهد الجهوي للموسيقي لوهران و لقاءات شعرية وعرض سلسلة من الأفلام منها ” ماشاهو” للمخرج بلقاسم حجاج و” أزول ” لنبيل قربي و كذا عروض مسرحية و في فن الحكاية.

وفي التظاهرة أيضا مجال للأدب و الشعر الامازيغي حيث تم برمجة ندوات أدبية تتناول عدة مواضيع منها ” الأدب الامازيغي بين الشفوية و الكتابة ” و” احتفالية يناير“ و “أعمال الكاتب الكبير مولود معمري” و“دور المجتمع في تعزيز الثوابت الوطنية وسبل تثمينها” فضلا عن إقامة ورشة لتعليم اللغة الامازيغية التي سيشرف عليها أساتذة جامعيين و باحثين في التاريخ الامازيغي.

شفيقة أوكيل