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التحضير القتالي سيساهم في تمتين دعائم قدرات الجيش

الفريق أحمد قايد صالح:
التحضير القتالي سيساهم في تمتين دعائم قدرات الجيش

eldjazair 11 أغسطس 2017 الحدث اضف تعليق 25 زيارة

تساهم الإنجازات الراقية التي حققها الجيش الوطني الشعبي في مجال التدريب والتحضير القتالي في تمتين دعائم القدرات العسكرية ومن ثم استنهاض أداتها الرادعة حسبما جاء في افتتاحية مجلة الجيش في عددها لشهر أوت 2017 .
واعتبرت المجلة استنادا إلى كلمة نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح أن هذه الإنجازات بمثابة الخطوات “المديدة والعملاقة” التي قطعها الجيش الوطني الشعبي في سبيل اكتساب مقومات القوة مؤكدا في ذات الوقت أنها ” ستزيده إصرارا على إصرار من أجل قطع أشواط مديدة أخرى تفتح أمامه أبواب تبوء المراتب التي تليق بجيش شرفه الله عز وجل بالدفاع عن حياض بلد عظيم إسمه الجزائر”.
وأشارت افتتاحية المجلة من جهة أخرى إلى أن تجسد المناورات والتمارين التكتيكية المنفذة طيلة السنة التدريبية برنامج التحضير القتالي ميدانيا وبنجاح وذلك من حيث تقييم العمل المتواصل والدؤوب الذي تقوم به الوحدات المختلفة.
كما يترجم النجاح في إيجاد أكبر قدر ممكن من التوافق والانسجام بين مسعى حيازة عتاد عصري ومتطور وبين تكوين وتحضير العنصر البشري الماهر والكفؤ الذي يتقن استخدام واستعمال هذه الأسلحة بكيفية فعالة وصحيحة وهو ما أكد الفريق في كلمة ألقاها خلال الزيارة التي قام بها إلى الناحية العسكرية الرابعة مذكرا ب”أهمية التكوين وحتمية تحسين مستواه و التحضير القتالي” بما يكفل للقوات المسلحة بكافة مكوناتها بلوغ المراتب التي تليق بتاريخ الأسلاف الصناديد من أبناء جيش التحرير الوطني.
واعتبرت المجلة من جانب آخر أن الارتقاء بقدرات الجيش الوطني الشعبي عبر تشجيع البحث العلمي وتدعيم منظومة الدفاع الوطني بما يتماشى والتطورات التكنولوجية والعلمية إلى جانب جائزة الجيش الوطني الشعبي لأفضل عمل علمي ثقافي وإعلامي لهذه السنة في طبعتها السادسة ما هو إلا “عملا علميا “يهدف إلى تشجيع روح التفوق لدى الأفراد وتمكين جميع المستخدمين من المساهمة “الفاعلة في التطوير الدائم للقوات المسلحة”.

كما أن الهدف الأسمى من تأسيس هذه الجائزة بكل ما تحمله من رمزية تدعيم حركية البحث العلمي في صفوف الجيش الوطني الشعبي وتحفيز المبادرات العلمية ذات المستوى العالي، حسبما أكده نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الذي أشار بالمناسبة إلى المكانة ” الرفيعة للعلم والمعرفة والمنزلة المرموقة للمعيار الفكري لدى هذه الهيئة”.
ق.و

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