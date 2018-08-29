الأربعاء , أغسطس 29 2018
أخبار عاجلة
الرئيسية / الوطني / الدالية تشارك في أشغال اللجنة الأممية المختصة بحقوق الإنسان:
التجربة الجزائرية في التكفل بالأشخاص المعاقين تعرض في جنيف

الدالية تشارك في أشغال اللجنة الأممية المختصة بحقوق الإنسان:
التجربة الجزائرية في التكفل بالأشخاص المعاقين تعرض في جنيف

eldjazair 28 أغسطس 2018 الوطني اضف تعليق 36 زيارة

تقوم وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، اليوم بعرض التجربة الجزائرية في مجال التكفل بالأشخاص المعاقين أمام أعضاء اللجنة الأممية المختصة بجنيف (سويسرا)، حسب ما افاد به أمس بيان لذات الوزارة.
وذكر نفس المصدر، أن الدالية ستترأس الوفد الجزائري المشارك في أشغال اللجنة الأممية المختصة بحقوق الإنسان والتي تدوم يومين لعرض ومناقشة “التقرير الأولي حول تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك تطبيقا للمادة 35 من اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صدقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 09-188 المؤرخ في 12 مايو 2009”.
وستقوم الوزيرة بالمناسبة يضيف البيان، بعرض “التجربة الجزائرية والسياسات والمخططات والبرامج الموضوعة حيز التنفيذ من طرف السلطات العمومية لفائدة الأشخاص المعاقين”.

عن eldjazair

شاهد أيضاً

في لقاء ينتظر أن يعقد قريبا :
أويحيى يطلع أحزاب السلطة على الوضع العام

تجتمع أحزاب الموالاة بحر هذا الأسبوع وفقا لما أعلن عنه الوزير الأول احمد اويحيى خلال …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2018, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super