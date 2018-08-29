تقوم وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، اليوم بعرض التجربة الجزائرية في مجال التكفل بالأشخاص المعاقين أمام أعضاء اللجنة الأممية المختصة بجنيف (سويسرا)، حسب ما افاد به أمس بيان لذات الوزارة.

وذكر نفس المصدر، أن الدالية ستترأس الوفد الجزائري المشارك في أشغال اللجنة الأممية المختصة بحقوق الإنسان والتي تدوم يومين لعرض ومناقشة “التقرير الأولي حول تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك تطبيقا للمادة 35 من اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صدقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 09-188 المؤرخ في 12 مايو 2009”.

وستقوم الوزيرة بالمناسبة يضيف البيان، بعرض “التجربة الجزائرية والسياسات والمخططات والبرامج الموضوعة حيز التنفيذ من طرف السلطات العمومية لفائدة الأشخاص المعاقين”.