تم التأكيد على أهمية تبادل التجارب والخبرات بين مجلسي المحاسبة الجزائري والهولندي, خلال اللقاء الذي جمع مساء الثلاثاء رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني, توفيق طورش, بنائب رئيس مجلس المحاسبة الهولندي, فرانسين جيسكس, حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

وأوضح ذات المصدر أن فرانسين جيسكس أبرزت خلال اللقاء الذي جرى بمقر المجلس الشعبي الوطني وحضره الأمين العام لمجلس المحاسبة, محمد سليم بن معروف وسفير هولندا بالجزائر, “أهمية تبادل التجارب والخبرات بين مجلس المحاسبة الجزائري والهولندي بما من شأنه أن يسمح للمؤسستين الرقابيتين من تعزيز فرص التعاون والعمل المشترك في مجال الرقابة على الأموال العمومية”.

وأشارت المسؤولة الهولندية إلى أن زيارتها إلى الجزائر “جاءت لتجسيد برنامج شراكة بين مجلس المحاسبة الهولندي ومجالس المحاسبة لبلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط وذلك بهدف تطوير أعمال وأداء مجالس هذه الدول”, لتختتم حديثها بتقديم موجز عن علاقة مجلس المحاسبة في بلادها بلجنة المالية في البرلمان الهولندي.

من جهته, أوضح رئيس لجنة المالية والميزانية أن مجلس المحاسبة في الجزائر له “دور كبير في حماية الاقتصاد الوطني باعتباره أحد أهم أجهزة الرقابة البعدية على صرف المال العام”, مؤكدا “أهمية التعاون الوثيق بين مجلس المحاسبة والأجهزة البرلمانية في تقليص الفجوة بين السياسات والنفقات لاسيما في مجال صرف الميزانيات ومراقبة النفقات العمومية ومكافحة سوء التسيير المالي”.

كما قدم طورش بذات المناسبة عرضا عن “علاقة مجلس المحاسبة في الجزائر بلجنة المالية والميزانية في المجلس الشعبي الوطني”, مشيرا إلى أن “الدستور الجديد أعطى أهمية أكثر لهذه المؤسسة التي أصبحت ملزمة بتقديم تقرير سنوي لرئيس الجمهورية ولرئيسي غرفتي البرلمان”.

من جهة أخرى, شكل اللقاء “فرصة للتنويه بالإمكانات الاقتصادية المتاحة لدى البلدين والتطرق إلى سبل تحفيز الاستثمارات من الجانبين”.

ق.و