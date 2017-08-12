تضاعف عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين من قبل المجر بأربع مرات خلال الأشهر الأخيرة كون هذه الوجهة أصبحت “أكثر استقطابا” للسواح و المهنيين و الطلبة, حسبما جاء في بيان لسفارة المجر.

و أوضح ذات المصدر بمناسبة الزيارة التي تقوم بها سفيرة المجر هيلقا كتالين بريتز إلى المكاتب المركزية لوكالة “في.أف.أس غلوبال” التي تتكفل بأغلبية طلبات التأشيرة لهذا البلد المنتمي إلى أوروبا الوسطى أن “المجر و باعتباره بلد عضو في فضاء شنغن أصبح وجهة أكثر استقطابا للمسافرين الجزائريين+سواح و مهنيون و طلبة+”.

في هذا الصدد ذكرت السفارة “بفتح شركة الخطوط الجوية الجزائرية لرحلة مباشرة باتجاه بودابست منذ احدى عشر شهرا و من حينها ارتفع عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين من قبل المجر بأربعة أضعاف”.

و كان الخط الجوي لشركة النقل الجوي قد دشن بتاريخ 16 سبتمبر 2016.

و أضاف البيان أن “تنقل السفيرة سمح بإجراء تقييم للوضع مع المدير الاقليمي لوكالة “في.أف.أس غلوبال” نبيل حميدون و تقديم السيدة أدريان كيزسماركي مساعدة رئيس البعثة المكلفة بالشؤون القنصلية التي التحقت حديثا بالسفارة”.

ق.و