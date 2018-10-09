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“البيروقراطية تكبح نشاط المنتجين الجزائريين”

الفدرالية الجزائرية للصناعات الغذائية تنتقد::
“البيروقراطية تكبح نشاط المنتجين الجزائريين”

eldjazair 9 أكتوبر 2018 الاقتصاد اضف تعليق 31 زيارة

انتقدت الكنفدرالية الجزائرية للمنتجين الصناعيين العراقيل البيروقراطية التي باتت تكبح تطوير نشاط المنتجين الجزائريين من ضمنها غياب لامركزية القرار و قدم النصوص التشريعية التي تؤطر نشاطهم.
وقال رئيس الكنفدرالية الجزائرية للمنتجين الصناعيين و رئيس الفديرالية الجزائرية للصناعات الغذائية عبد الوهاب زياني أنه يوجد عدة عراقيل تكبح تطوير نشاط المنتجين الجزائريين على رأسها البيروقراطية في التسيير وغياب لامركزية القرار و قدم النصوص التشريعية التي تؤطر نشاطهم، حيث دعا ذات المتدخل المنتجين الجزائريين من منبر الإذاعة الوطنية إلى التشمير عن سواعدهم لتكثيف الإنتاج واكتساح السوق الوطنية و الاستفادة من قرار السلطات العمومية القاضي بفرض رسوم جديدة على السلع المستوردة حماية للمنتوج المحلي.
وكشف ذات المتحدث المنتوج الجزائري يغطي السوق الوطنية بنسبة عالية ويحظى بسمعة جيدة في الأسواق الإفريقية لنوعيته الرفيعة و سعره المناسب مثمنا دور الحكومة في مرافقة المنتجين وفتحها لباب الحوار معهم وإلحاحها الدائم على تنظيم نشاطهم في إطار إستراتيجية تشجيع الصادرات خارج المحروقات، كما شدد على ضرورة تغيير ذهنية المستهلك الجزائري بتشجيعه للمنتوج الوطني من خلال اقتناءه وهو المنتوج الذي يخضع كما قال لرقابة صارمة خاصة في مجال الصناعة الغذائية، من ناحية أخرى أكد رئيس الكنفدرالية الجزائرية للمنتجين الصناعيين و رئيس الفيديرالية الجزائرية للصناعات الغذائية أن أكثر من 20 حاوية سيتم نقلها غدا الأربعاء إلى نواكشط تحسبا للمشاركة في المعرض التجاري للمنتوج الوطني المرتقب تنظيمه في الـ23 من الشهر الجاري.
عمر ح

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