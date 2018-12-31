كشفت تحقيقات أجرتها مصالح وزارة الفلاحة عن نفوق المئات من رؤوس الماشية بسبب وجود مرضين هما الطاعون والحمى القلاعية وأشارت التحقيقات إلى أن الجزائر ليست في وضعية طوارئ وأن الوضع متحكم فيه، وبالمقابل يطالب البياطرة الوزارة بإعلان حالة طوارئ بعد تفشي الوباء في أكثر من 10 ولايات وتسبب في نفوق عدد كبير من الماشية.

كشف كريم قدرور هاشمي مدير المصالح الفلاحية أن التحقيقات في نفوق رؤوس الماشية كشفت عن وجود مرضين وهما الطاعون والحمى القلاعية، وأوضح هاشمي خلال الندوة صحفية أمس الأحد، أن التحقيقات في نفوق رؤوس الماشية كشفت عن وجود مرضين، مضيفا أن المرضين هما طاعون المجترات الصغيرة والحمى القلاعية، مؤكدا أن الجزائر ليست في وضعية طوارئ وأن الوضع متحكم فيه، وأضاف ذات المتحدث أن المرض الذي أصاب الماشية لا يوجد في الجزائر فقط وإنما يتواجد في العديد من البلدان، وأكد أن هناك برنامجا عالميا لمكافحة هذا الداء والجزائر شاركت في هذا البرنامج، حيث تم تشخيص هذا الفيروس.

وقال مدير المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة، بخصوص المرض الذي أصاب المواشي، إن الوضع تحت السيطرة، ولا يوجد ما يستدعي إعلان حالة الطوارئ، وأكد أن الوزارة تعمل على قدم وساق، من أجل مكافحة على الداء وبؤر انتشاره وأشار أن الوزارة الوصية، قدمت تعليمات للولايات، تخص غلق الأسواق الأسبوعية للمواشي، وعزل المواشي المشتبه إصابتها بالداء، لعدم تسجيل مزيد من الخسائر.

البياطرة يطالبون بإعلان حالة طوارئ

من دهتها دعت النقابة الوطنية للأطباء البياطرة للوظيفة العمومية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لإغلاق جميع أسوق المواشي عبر الوطن دون استثناء إلى غاية ظهور النتائج النهائية لتحاليل والانطلاق في عملية التلقيح، وحذرت النقابة من كون جميع الأعراض التي ظهرت على الماشية تدل على أن “الطاعون” طرق أبواب الجزائر مما قد يهدد هذه الثروة الحيوانية بالبلاد لأن هذا المرض سريع الانتشار بين الأغنام ويؤدي إلى النفوق السريع لها. كما انتقدت النقابة عدم إشراك واستشارة البياطرة في عملية إعداد إستراتيجية وطنية لمكافحة مثل هذه الأوبئة، ودعت ذات الجهة إلى ضرورة الإعلان عن حالة الطوارئ حتى يتم تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في القانون على غرار تشكيل خلية أزمة تضم مختلف المصالح الوزارية المعنية، إضافة إلى مصالح الأمن التي تحرص على عدم تنقل القطعان بين الولايات أو داخل إقليم الولاية مع توظيف مكثف للبياطرة.

رزاقي.جميلة