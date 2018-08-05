نددت جمهورية الصحراء الغربية بما وصفته بـ “المحاولات التي تقوم بها أطراف معروفة داخل الاتحاد الأوروبي بهدف الالتفاف والتحايل على قرارات محكمة العدل الأوروبية وتوصيات الأمم المتحدة بخصوص القضية الصحراوية، معتبرة أن هذا الأمر محاولة لانتهاك القانون الأوروبي والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وقال، أمس، الرئيس الصحراوي، الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، في خطابه خلال فعاليات الجامعة الصيفية لإطارات جبهة البوليساريو والدولة الصحراوية، التي تنظم ببومرداس، أن بلاده “مرتاحة” بعد إصدار محكمة العدل الأوروبية لقرارات متتالية صريحة وواضحة تعزز ترسانة قرارات وتوصيات مماثلة أصدرتها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، والتي تؤكد بأن الصحراء الغربية والمملكة المغربية بلدان منفصلان ومتمايزان، وأنه لا يمكن لأي اتفاق مع المغرب أن يشمل الأراضي والمياه الإقليمية الصحراوية”.

وأضاف الرئيس الصحراوي، أن قرارات محكمة العدل الأوروبية أكدت بما لا يدع مجالا للشك، أن أي ممارسة من هذا القبيل “عرقلة صريحة لممارسة الحق المقدس في تقرير المصير”، واسترسل قائلا: “من هنا، فنحن نندد بالمحاولات التي تقوم بها أطراف معروفة داخل الاتحاد الأوروبي بهدف الالتفاف والتحايل على هذه القرارات، وبالتالي انتهاك القانون الأوروبي والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.

وجدد الرئيس إبراهيم غالي، التأكيد على أن الشعب الصحراوي بقيادة ممثله الشرعي والوحيد وهو جبهة البوليساريو، “سيلجأ إلى كل الطرق القانونية المتاحة للتصدي لهذه الممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية والتي تشجع سياسات التوسع والعدوان وانتهاكات حقوق الانسان ونهب الثروات الطبيعية التي تنتهجها دولة الاحتلال المغربي في الأجزاء المحتلة من الجمهورية الصحراوية”.

بخصوص الجامعة الصيفية، قال ابراهيم غالي إن “هذه الجامعة تأتي في ظرف مهم جدا وخصوصا أنها تلتئم قبل أيام من تقديم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة تقريره لمجلس الأمن وبعد قمة الإتحاد الإفريقي بموريتانيا التي اتخذت قرارات هامة.. وهي تأتي كذلك في وقت لا زال فيه الإتحاد الأوروبي مع المملكة المغربية عن المفوضية الأوروبية لمحاولة تمرير اتفاقية خارج الإطار القانوني حول الصيد البحري” محيا عقد الجامعة بأرض الجزائر و”الذي يظهر التضامن والتأييد والمساندة للشعب الصحراوي وهو أيضا فرصة للشعب الصحراوي لتأكيد الإصرار والعزيمة على مواصلة الكفاح”. وتنظم الجامعة الصيفية لإطارات جبهة البوليساريو والدولة الصحراوية التي دأبت ولاية بومرداس على احتضانها، من طرف اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي بالتعاون مع سفارة الجمهورية الصحراوية بالجزائر، وبحضور وزراء وسفراء صحراويين وسفراء دول معتمدة بالجزائر كجنوب إفريقيا والموزمبيق وزيمبابوي و التشاد، إلى جانب رؤساء أحزاب جزائرية وممثلين عن المجتمع المدني.

ويشارك فيها أزيد من 400 مشارك من مختلف مؤسسات الدولة الصحراوية وإطارات جبهة البوليساريو، وستستمر الى غاية 14 أوت 2018.

رزيقة.خ