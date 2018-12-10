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البنك العالمي يتوقع ارتفاع تحويل أموال الجالية إلى 2.2 مليار دولار

يبقى الأضعف من بين كل تحويلات المهاجرين العرب لبلدانهم الأم:
البنك العالمي يتوقع ارتفاع تحويل أموال الجالية إلى 2.2 مليار دولار

islam kaab 10 ديسمبر 2018 الاقتصاد اضف تعليق 81 زيارة

توقع البنك العالمي أن يرتفع تحويل الأموال نحو الجزائر من طرف المهاجرين الجزائريين الموزعين عبر مختلف دول العالم في 2018 إلى 2.257 مليار دولار مقابل 2 مليار دولار في 2017، غير أنها تبقى التحويلات الأضعف عربيا مقارنة بتلك التحويلات التي تتحصل عليها الدول العربية من مهاجريها في الخارج.
و أشار البنك العالمي في تقريره الأخير حول الهجرة و تحويل الأموال تم نشره بواشنطن، أن قيمة تحويل الأموال نحو الجزائر من طرف الشتات من المفروض أن ترتفع إلى 2.257 مليار دولار في 2018 مقابل 2 مليار دولار في 2017، و حسب النسخة التمهيدية لهذا التقرير الذي يتناول التطورات الأخيرة و التوقعات الخاصة بتحويل الأموال نحو مختلف مناطق العالم في 2018 فان القيمة المقررة تمثل 1.1بالمئة من الناتج الداخلي الخام.
و في حالة تأكد هذه التوقعات فان الأمر سيتعلق بأول زيادة بعد خمس سنوات من الاستقرار إذ استقرت هذه التحويلات نحو الجزائر من سنة 2013 الى 2017 في حدود 2 مليار دولار حسب معطيات البنك العالمي. و تبقى التدفقات المنتظرة أقل من الرقم القياسي البالغ 2.4 مليار دولار المسجل في سنة 2014.
و بالرغم من هذه الزيادة المتوقعة فان تحويل أموال الجزائريين المقيمين في الخارج تبقى أقل أهمية من تلك التي تدرها العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا (مينا).
واستنادا إلى نفس المعطيات، تبقى مصر تحتل الصدارة ب25.7 مليار دولار متبوعة بلبنان ب 7.8 مليار دولار و المغرب ب 7.4مليار دولار فالأردن ب 4.4مليار دولار. و من المرتقب أن تقدر تحويلات أموال التونسيين ب 2 مليار دولار هذه السنة.
و تبقى الشراكة الحصرية بين الأنظمة البريدية الوطنية و المتعاملين في مجال تحويل الأموال أحد أهم العراقيل أمام تخفيض تكاليف التحويل لأنه يسمح للمتعامل بفوترة مصاريف باهظة للزبائن التابعين لمكاتب البريد.
رزيقة.خ

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