توقع البنك العالمي أن يرتفع تحويل الأموال نحو الجزائر من طرف المهاجرين الجزائريين الموزعين عبر مختلف دول العالم في 2018 إلى 2.257 مليار دولار مقابل 2 مليار دولار في 2017، غير أنها تبقى التحويلات الأضعف عربيا مقارنة بتلك التحويلات التي تتحصل عليها الدول العربية من مهاجريها في الخارج.

و أشار البنك العالمي في تقريره الأخير حول الهجرة و تحويل الأموال تم نشره بواشنطن، أن قيمة تحويل الأموال نحو الجزائر من طرف الشتات من المفروض أن ترتفع إلى 2.257 مليار دولار في 2018 مقابل 2 مليار دولار في 2017، و حسب النسخة التمهيدية لهذا التقرير الذي يتناول التطورات الأخيرة و التوقعات الخاصة بتحويل الأموال نحو مختلف مناطق العالم في 2018 فان القيمة المقررة تمثل 1.1بالمئة من الناتج الداخلي الخام.

و في حالة تأكد هذه التوقعات فان الأمر سيتعلق بأول زيادة بعد خمس سنوات من الاستقرار إذ استقرت هذه التحويلات نحو الجزائر من سنة 2013 الى 2017 في حدود 2 مليار دولار حسب معطيات البنك العالمي. و تبقى التدفقات المنتظرة أقل من الرقم القياسي البالغ 2.4 مليار دولار المسجل في سنة 2014.

و بالرغم من هذه الزيادة المتوقعة فان تحويل أموال الجزائريين المقيمين في الخارج تبقى أقل أهمية من تلك التي تدرها العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا (مينا).

واستنادا إلى نفس المعطيات، تبقى مصر تحتل الصدارة ب25.7 مليار دولار متبوعة بلبنان ب 7.8 مليار دولار و المغرب ب 7.4مليار دولار فالأردن ب 4.4مليار دولار. و من المرتقب أن تقدر تحويلات أموال التونسيين ب 2 مليار دولار هذه السنة.

و تبقى الشراكة الحصرية بين الأنظمة البريدية الوطنية و المتعاملين في مجال تحويل الأموال أحد أهم العراقيل أمام تخفيض تكاليف التحويل لأنه يسمح للمتعامل بفوترة مصاريف باهظة للزبائن التابعين لمكاتب البريد.

رزيقة.خ