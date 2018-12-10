البنك العالمي: تحويل الأموال نحو الجزائر من طرف الشتات من المفروض أن ترتفع الى 2.2 مليار دولار في 2018

أشار التقرير الأخير للبنك العالمي حول الهجرة و تحويل الأموال تم نشره بواشنطن أن قيمة تحويل الأموال نحو الجزائر من طرف الشتات من المفروض أن ترتفع الى 257ر2 مليار دولار في 2018 مقابل 2 مليار دولار في 2017.

و حسب النسخة التمهيدية لهذا التقرير الذي يتناول التطورات الأخيرة و التوقعات الخاصة بتحويل الأموال نحو مختلف مناطق العالم في 2018 فان القيمة المقررة تمثل 1ر1 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.

و في حالة تأكد هذه التوقعات فان الأمر سيتعلق بأول زيادة بعد خمس سنوات من الاستقرار اذ استقرت هذه التحويلات نحو الجزائر من سنة 2013 الى 2017 في حدود 2 مليار دولار حسب معطيات البنك العالمي. و تبقى التدفقات المنتظرة أقل من الرقم القياسي البالغ 4ر2 مليار دولار المسجل في سنة 2014.