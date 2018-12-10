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البنك العالمي: تحويل الأموال نحو الجزائر من طرف الشتات من المفروض أن ترتفع الى 2.2 مليار دولار في 2018

Razika kherkhache 10 ديسمبر 2018 الاقتصاد, الحدث اضف تعليق 25 زيارة

أشار التقرير الأخير للبنك العالمي حول الهجرة و تحويل الأموال تم نشره بواشنطن أن قيمة تحويل الأموال نحو الجزائر من طرف الشتات من المفروض أن ترتفع الى 257ر2 مليار دولار في 2018 مقابل 2 مليار  دولار في 2017.

و حسب النسخة التمهيدية لهذا التقرير الذي يتناول التطورات الأخيرة و التوقعات الخاصة بتحويل الأموال نحو مختلف مناطق العالم في 2018 فان القيمة المقررة تمثل 1ر1 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.

و في حالة تأكد هذه التوقعات فان الأمر سيتعلق بأول زيادة بعد خمس  سنوات من الاستقرار اذ استقرت هذه التحويلات نحو الجزائر من سنة 2013 الى 2017 في حدود 2 مليار دولار حسب معطيات البنك العالمي. و تبقى التدفقات المنتظرة أقل من الرقم القياسي البالغ 4ر2 مليار دولار المسجل في سنة 2014.

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