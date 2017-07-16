أفاد التقرير النصف سنوي للبنك الدولي أن الاقتصاد العالمي يشهد نموا بنسبة 7ر2 في المائة بنهاية العام الجاري ثم يزداد إلى 9ر2 في المائة سنتي 2018 و2019.

وكانت التقديرات الأولية للنمو العالمي مقارنة بالعام الماضي أظهرت أنه احرز معدل نمو بنسبة 4ر2 في المائة.

وجاء نمو الاقتصاد العالمي بالتزامن مع الانتعاش في التصنيع والتجارة وتحسين ثقة الأسواق وانتعاش أسعار السلع الأساسية.

وعلى مستوى التجارة العالمية فإن البنك يتوقع نموها بنحو 4 في المائة في العام الجاري مقابل تراجعها عند 4ر2 في المائة خلال 2016.

وبالنسبة للاقتصادات الناشئة فيشير التقرير الى أنه من المتوقع أن تحقق نموا بنسبة 1ر4 في المائة خلال العام الجاري و6ر4 في المائة سنتي 2018 و2019.

ق.و