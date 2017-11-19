

عرج الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحي خلال تنشيطه لتجمع شعبي بولاية تيزي وزو أمس على مسألة الحكم الذاتي التي روج لها البعض في منطقة القبائل بالتعبير عن إستغرابه على المطالبين بذلك وعلى أي أساس ؟ مؤكدا أن منطقة القبائل جزء لا يتجزأ من البلاد.

وذكر أويحي خلال التجمع الشعبي الذي نشطه أمس بقصر الثقافة مولود معمري بتيزي وزو :”نحن نحترم الجميع بما فيهم أولئك الذين نختلف معهم في الرأي و لكن المطالبة بالحكم الذاتي و خروج منطقة القبائل من الجزائر على ماذا؟”وأضاف ” البلاد بلادكم وأنتم معلمين فيها و ناس القبائل هم أول من صعد للجبال قبل الثورة التحريرية.

الدولة عندها حق ما تعاون الزوالي

وحضرت سياسة الدعم الإجتماعي في خطاب أويحي ليؤكد مرة أخرى على أن الدولة ستحافظ على سياستها الإجتماعية ولا تراجع عنها بوصف الأمر خط أمر عكس ما تروج له بعض الجهات والتي أصبحت تستغل هذا الأمر لأغراض سياسوية محضة وأضاف في السياق ذاته ان الحكومة كانت واضحة في هذا الأمر بمراجعة سياسة الدعم من باب ذهابها لمستحقيها بالدرجة الأولى لأنه في الوقت الراهن الغني والفقير في نفس المستوى من سياسة الدعم في الوقت الراهن وقال : “من غير المعقول أن يستفيد الغني من الدعم ولا بد من إصلاحات عميقة حول سياسة الدعم الاجتماعي”وتابع :” الدولة تساعد الشعب و تدعمها و هذا واجبها ولكن أن تدعم الغني والفقير في كيس الحليب والخبز على حد سواء هذا هو الأمر الغير مقبول” وأضاف :”ما يغلطوكم الدولة تعاون المحتاج والزوالي ولي عندو حق يديه ولي يكسب الملايين والملايير ربي يزيدلوا و الدولة عندها حق ما تعاون الزوالي فقط “.

” فاقوا” لمن إنتقدوا التمويل الغير تقاليدي

ورافع أويحي في ختام خرجاته للحملة الإنتخابية لمحليات 23 نوفمبرعلى التمويل الغير التقليدي بوصفه قرار حكيم إتخذه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لتجاوز الأزمة المالية التي تتخبط فيها البلاد والأهم هو دفع أجور الجزائريين مبرزا أن جملة الإنتقادات التي طالت هذا الأخير مجرد كلام فارغ وذكر:”سمعنا البعض ينتقد اللجوء للتمويل الغير تقليدي و بالعودة للتاريخ للوراء وحتى يوم أين الأمينة العامة لحزب العمال كانت متفقة مع صندوق النقد الدولي على ظهر الجزائر وعندما يأتي هؤلاء للحديث معكم ادعوكم للرد عليكم بكلمة وحيد هي ” فاقو”.

زينب بن عزوز