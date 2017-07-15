عرفت البكالوريا الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لصالح المقصيين بسبب التأخر والغياب تسجيل نسبة غياب قدرت بـ70 بالمائة في اليوم الأول من انطلاقها، الأمر الذي فتح الباب للتساؤل عن سبب امتناع هذه الفئة من استغلال الفرصة الممنوحة لهم للظفر بالشهادة بعد إقصائهم من الدورة العادية .

سجلت الدورة الاستثنائية لشهادة البكالوريا 2017 الخاصة بالمقصيين بسبب التأخر أو الغياب، التي انطلقت أول أمس13 جويلية 2017، ارتفاع عدد الأساتذة الحراس عن عدد المترشحين المعنيين بالمشاركة فيها وبقاعات فارغة تميزت معظمها بحضور محتشم للمترشحين لم يتعد الواحد أو الاثنين في معظمها وامتناع البقية عن ذلك حيث قدرت نسبة الغياب في اليوم الأول بقرابة 70 بالمائة ، الأمر الذي فتح التساؤل عن السبب في ذلك في الوقت الذي مُنحت لهم فرصة المشاركة في الدورة الاستثنائية بعد إقصائهم من الدورة العادية المنظمة في11 جوان 2017 ؟، و التي أرجعها أهل الاختصاص إلى ما أسموه “سوء برمجة تواريخ الامتحانات، خاصة وأنّ غالبية المتغيبين هم من المترشحين الأحرار”.

هذا وشهدت الدورة الاستثنائية أيضا تكرارا لسيناريو تداول المواضيع، حيث تم مساء اليوم الأول من انطلاقها تداول موضوع العلوم الإسلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمجرد توزيعه على الممتحنين، رغم ترسانة الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية بالتعاون مع العديد من القطاعات، سيما البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،التي ساهمت من خلال قطع الانترنيت وغلق شبكات التواصل الاجتماعي عبر تقنية الجيل الثالث والرابع.

كما خالفت وزيرة التربية نورية بن غبريط عُرف الإشراف على انطلاق الامتحانات الرسمية بمقاطعتها لافتتاح امتحانات شهادة البكالوريا في دورتها الاستثنائية التي اقرها رئيس الجمهورية لصالح المقصين بسبب التأخر و الغياب، والتي فتحت الباب للتأويلات في كون خطوتها رسالة عن رفضها لهذه الدورة التي أقرها رئيس الجمهورية للطلبة المقصيين الغائبين، سيما و أنها حذرتهم في عدة مناسبات من التأخر في الالتحاق بمراكز الامتحان بعدم إجراء دورة ثانية للبكالوريا.

نتائج الدورتين ستكون في الـ25 جويلية

و كشفت الوزيرة في رسالة وجهتها إلى المترشحين في الدورة الاستثنائية للبكالوريا عن موعد الإعلان عن نتائج دورتي البكالوريا و الذي من المزمع ان تكون في الـ25 جويلية الحالي أي بعد انتهاء الامتحانات بأسبوع على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لتنطلق عقب ذلك التسجيلات الجامعية من 1 إلى 16 أوت المقبل.

هذا ومن المقرر أن يُختبر المترشحون المعنيون بالدورة الاستثنائية في الفترة الصباحية كل في مادته الأساسية ” اللغة العربية للأدبيين و الرياضيات للعلميين “واللغة الانجليزية في الفترة المسائية

وفاء مرشدي