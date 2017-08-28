

اشتكى رئيس مركز مكة المكرمة زهير بوذراع من بُعد المخيمات الجزائرية عن صعيد عرفات خلافا للسنوات الماضية، مؤكدا انها نقطة سلبية تتطلب خطة محكمة حتى لا يتيه حجاج الجزائر خاصة الذين يبيتون في منى.”

و أضاف رئيس مركز مكة المكرمة أن” النقطة الإيجابية وجود مواقف الحافلات بجانب مخيمات الحجاج الجزائريين ، و هذا يسهل التنقل من عرفات إلى منى دون تيهان.”

و أبرز المتحدث ذاته أن “الحجاج سيعانون هذه السنة في مشعر منى نتيجة الضيق الشديد حيث عادت كل الدول إلى حصتها السابقة، مشيرا إلى أن الجزائر لها زيادة تقدر بـ8 آلاف حاج ، و قد أعطيت لنا نفس المساحة، لذا ينتظرنا عمل كبير من تحديد للمخيمات و حراستها و تحديد الأفرشة و إرشاد الحجاج للتوجه إلى مخيماتهم و ذلك باعتماد الأسورة في المعصم و كذا الشارة.”

وحسب ما أفاد مبعوث الإذاعة الجزائرية إلى البقاع المقدسة، فان البعثة بكل فروعها قامت بزيارة معاينة لصعيد عرفات و مشعر منى، أين وقفت عند تحضيرات شركة الطوافة للموعد الأهم و الأصعب مسجلة ملاحظة سلبية تتعلق ببعد المخيم عن مدخل الصعيد.

للاشارة، تكثف البعثة الجزائرية من عملها للتأكد من التحضير الجيد لاستقبال حجاجنا الميامين في المخيمات بمشعر منى و على صعيد عرفات.

نسرين محفوف