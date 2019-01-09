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البشير: جهات تتآمر من أجل إذلال وتركيع السودان

yassine yassine 9 يناير 2019 العالم اضف تعليق 74 زيارة

قال الرئيس السوداني، عمر البشير، خلال تظاهرة مؤيدة له في الخرطوم،الأربعاء، إن هناك جهات تتآمر على بلاده وتسعى لتركيع وإذلال السودان، وجدد دعوته لحاملي السلاح بالعودة عما يفعلون، والمساهمة في بناء البلاد من خلال الحوار.

وشدد البشير أمام تجمع دعت إليه منسقية أحزاب الحوار الوطني على أنه لا بديل عن الحوار الوطني والرجوع للانتخابات، لافتا إلى أن هناك منلديهم أجندات خارجية، وأن الشعب السوداني هو من يقرر من يحكمه عبر انتخابات حرة ونزيهةوجدد دعوته لحاملي السلاح بالعودة، وتحكيم العقل، والمساهمة في بناء السودان، مؤكدا أن الشعب السوداني هو الذي سيختار من يحكمه عبر صناديق الانتخابات.

وأشاد البشير بالقوات المسلحة السودانيةالتي حافظت على البلاد وقدمت الشهداء، كما قدم التحية لقوات الأمن والشرطة التيتعاملت بشكل حضاري مع المتظاهرين السلميين“.

المصدر: سكاي نيوز عربية

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