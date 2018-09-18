سيتم خلال أيام إنشاء لجنة تحقيق برلمانية حول ظروف وملابسات وفاة الدكتورة عويسات عائشة بمستشفي ورقلة،واقترح نواب برلمانيون يتقدمهم النائب عن حركة مجتمع السلم شتوح نوة، فتح تحقيق برلماني في قضية وفاة ابنة واد سوف الدكتورة عويسات في مستشفى ورقلة.

أقتراح النواب جاء على شكل لائحة مقدمة الى رئيس المجلس الشعبي الوطني، يحدث فيها النواب عن كشف المستور حول وفاة الأستاذة، ومدى صحة الاتهامات التي تشير الى غياب الرعاية الصحية ،وان الوفاة كانت نتيجة الاهمال الطبي بفعل النقائص المسجلة في المعدات الطبية في المستشفى و المراكز الصحية عموما في الجنوب.

إضافة إلى و عدم وجود مصل كاف مضاد للسعات العقارب ، ضف اليها غياب اطباء متخصصين في القلب و الاعصاب ،ما يتنافى حسبهم و الدستور في مواده 68/66/38 التي تضمن التكفل التام و حفظ صحة المواطن و توفير جميع الامكانيات البشرية و المادية لضمان العيش الكريم له،و حسب اللائحة المقدمة فان النواب يدقون ناقوس الخطر ازاء الظروف التي توفت فيها ضحية العقرب ومعها تضارب التصريحات التي عجلت باثارة غضب سكان الجنوب خاصة مع تسجيل حالة وفاة اخرى لنفس الاسباب راح ضحيتها طفل في الخامسة من العمر،كما أكدوا تحملهم كامل المسؤولية النيابية في البحث عن ملابسات هذه القضية و الدفاع عنها و المطالبة بفتح تحقيق ليس فقط لبلوغ الحقيقة وانما طمانة سكان الجنوب بوجود الرعاية المطلوبة و تمكينهم من الامن و الامان داخل المستشفيات و امتصاص غضب الكثيرين نتيجة الشعور بالنقائص.

في إنتظار رد رئيس المجلس الشعبي الوطني على إقتراح النواب للشروع رسميا في التحقيق.

رزاقي.جميلة