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البرلمان النيوزيلاندي يستهل اولى جلساته بتلاوة القران

Razika kherkhache 19 مارس 2019 الحدث اضف تعليق 143 زيارة

استهلّ البرلمان النيوزلندي جلسته الأولى بعد حادث الهجوم على المسجدين في مدينة كريستشيرش بتلاوة آيات من القرآن الكريم؛ تضامنا مع الضحايا.وظهر الإمام نظام الحق ثانوي، وهو يتلو آيات من سورة البقرة، داخل قاعة البرلمان النيوزلندي، قبل أن تُلقي رئيسة الوزراء كلمة مؤثرة حول الحادث، بحسب القناة الأولى للتلفزيون الرسمي.من جانبها بدأت رئيسة الوزراء النيوزلندية، جاسيندا أرديرن، الجلسة الطارئة التي عقدها البرلمان وافتتحتها بتحية الإسلام “السلام عليكم”.وخلال كلمتها قالت أرديرن إن المتهم “إرهابي متطرف مجرم، لكن عندما أتكلم سيكون بلا اسم”.وطالبت جاسيندا بالحديث عن أسماء الذين فقدوا في الحادث، وليس اسم القاتل، الذي قد يكون سعى إلى هذه السمعة، “لكننا في نيوزلندا لن نمنحه شيئا، ولا حتى اسمه”

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