البرلمان العربي يدعو فرنسا إلى ضبط النفس وتلبية مطالب المحتجين

دعا البرلمان العربي ,السلطات الفرنسية إلى الالتزام بضبط النفس والامتناع عن الاستخدام المفرط للقوة أثناء الاحتجاجات, وضمان احترام حرية التعبير, وكفالة حق الاحتجاج السلمي وتلبية مطالب المحتجين.

جاء ذلك في بيان للبرلمان العربي اليوم الأربعاء بشأن “وضع حقق الإنسان في قارة أوروبا وموجة الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها الجمهورية الفرنسية”. وذلك في ختام أعمال الجلسة الثالثة من دور الانعقاد الثالث للبرلمان بمقر الجامعة العربية.

ودعا البرلمان العربي السلطات الفرنسية إلى اتخاذ الضمانات اللازمة لتحقيق أمن المتظاهرين وممثلي وسائل الإعلام, والافراج عن المعتقلين, وتقديم من ارتكب جرائم لمحاكمة عادلة.