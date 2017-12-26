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البرلمان الروسي يصادق على اتفاقية قاعدة طرطوس البحرية في سوريا

yassin bouras 26 ديسمبر 2017 العالم اضف تعليق 37 زيارة

صادق مجلس الاتحاد الروسي على اتفاقية توسيع نقطة الإسناد البحري الروسية في طرطوس السورية وجعلها قاعدة بحرية روسية على الساحل السوري بعد مصادقة دمشق على الاتفاقية مطلع العام الماضي.

وورد في نص الاتفاقية أنها “تلبي المصالح الروسية وسوف تسهم في تعزيز الحضور العسكري الروسي في المنطقة وضمان أمن الإقليم”. وسبق لمجلس “الدوما” الروسي وصادق مؤخرا على الاتفاقية التي “تضبط معايير بقاء القوات البحرية الروسية المرابطة قبالة الساحل السوري”، وتشريع البلدين وجود القوات البحرية الروسية في سوريا. وتتيح الاتفاقية لموسكو نقل الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية والإمدادات إلى سوريا بما يخدم تنفيذ القوات الروسية مهامها وضمان أمن عسكرييها وظروف معيشتهم في سوريا، دون خضوع السفن والطائرات الروسية لأي رسوم تستوفى من قبل الجانب السوري، كما تضفي على العسكريين الروس وعائلاتهم الحصانة الممنوحة للدبلوماسيين لدى عبورهم حدود سوريا والإقامة على أراضيها.

كما تتيح دمشق بموجب الاتفاقية الحضور البحري الروسي بلا مقابل في المياه السورية واستخدام الأراضي والمياه المحيطة بمرفأ طرطوس وجملة من المواقع المتاخمة للمرفأ والتي حددها الجانبان وأضفيا على موقعها السرية.

المصدر: “إنترفاكس”

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