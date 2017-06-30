الجمعة , يونيو 30 2017
الرئيسية / الحدث / البرلمان الألماني يقر قانونا يسمح بزواج المثليين

البرلمان الألماني يقر قانونا يسمح بزواج المثليين

yassin bouras 30 يونيو 2017 الحدث اضف تعليق 16 زيارة

صوّت أغلب أعضاء البرلمان الألماني اليوم الجمعة، لمصلحة قانون يسمح بزواج “المثليين” رسميا في البلاد.

وشارك 623 نائبا في تصويت البرلمان الألماني على القانون الذي حظي بتأييد 393 منهم، ورفض 226 آخرين، فيما امتنع 4 نواب عن التصويت.

وحصل القانون على موافقة الأحزاب الألمانية “الخضر” و”اليسار” و”الديمقراطي الاجتماعي”، ورفض حزبي “الاتحاد الديمقراطي المسيحي” و”الاتحاد الاجتماعي المسيحي”.

وفي كلمة ألقتها في البرلمان، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنها صوّتت ضد زواج المثليين، لأنها تؤمن بأن الزواج يجب أن يكون بين الرجل والمرأة.

الوسوم

عن yassin bouras

شاهد أيضاً

إنقضاء آجال دفع إشتراكات “كاسنوص” اليوم

تنقضي اليوم الآجال التي حددها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغير الأجراء لدفع إشتراكات المنخرطين في …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2017, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super