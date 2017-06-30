البرلمان الألماني يقر قانونا يسمح بزواج المثليين

صوّت أغلب أعضاء البرلمان الألماني اليوم الجمعة، لمصلحة قانون يسمح بزواج “المثليين” رسميا في البلاد.

وشارك 623 نائبا في تصويت البرلمان الألماني على القانون الذي حظي بتأييد 393 منهم، ورفض 226 آخرين، فيما امتنع 4 نواب عن التصويت.

وحصل القانون على موافقة الأحزاب الألمانية “الخضر” و”اليسار” و”الديمقراطي الاجتماعي”، ورفض حزبي “الاتحاد الديمقراطي المسيحي” و”الاتحاد الاجتماعي المسيحي”.

وفي كلمة ألقتها في البرلمان، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنها صوّتت ضد زواج المثليين، لأنها تؤمن بأن الزواج يجب أن يكون بين الرجل والمرأة.