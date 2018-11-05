نفت أميرة سليم النائب عن التجمع الوطني الديموقراطي ترشحها للانتخابات الرئاسية المقبلة وقالت في مقابلة مصورة تبثها شبكة “فوشيا”، أمس، إن “الرئاسة ليست طموحها السياسي وهي سعيدة ومرتاحة في منصبها النيابي، حيث تتحرك على صعيد الشرق الأوسط وإفريقيا”.

وردت أميرة سليم المعروفة إعلاميا بلقب “حسناء البرلمان”، على الإشاعات القوية التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، والتي أشارت إلى نية ترشحها للرئاسة في أفريل المقبل.

وأبرزت النائب عن حزب “الأرندي” أنها “تنتمي لحزب معروف بالانضباط، ونواب الأرندي كما مناضليه لا يخرجون عن الصف والنظام الداخلي للحزب، وتتفهم سليم مشاعر كثير من المواطنين في رؤيتها بأعلى المناصب، لكن الرئاسة لها أهلها والرئيس بوتفليفة يستمر في قيادته الرشيدة للجزائر منارة العالم العربي وأفريقيا”.

إسلام. ك