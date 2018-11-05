الإثنين , نوفمبر 5 2018
أخبار عاجلة
الرئيسية / الوطني / أكدت وقوفها مع "الأرندي" إلى جانب بوتفليقة:
البرلمانية أميرة سليم تنفي الترشح للرئاسيات

أكدت وقوفها مع "الأرندي" إلى جانب بوتفليقة:
البرلمانية أميرة سليم تنفي الترشح للرئاسيات

eldjazair 5 نوفمبر 2018 الوطني اضف تعليق 29 زيارة

نفت أميرة سليم النائب عن التجمع الوطني الديموقراطي ترشحها للانتخابات الرئاسية المقبلة وقالت في مقابلة مصورة تبثها شبكة “فوشيا”، أمس، إن “الرئاسة ليست طموحها السياسي وهي سعيدة ومرتاحة في منصبها النيابي، حيث تتحرك على صعيد الشرق الأوسط وإفريقيا”.
وردت أميرة سليم المعروفة إعلاميا بلقب “حسناء البرلمان”، على الإشاعات القوية التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، والتي أشارت إلى نية ترشحها للرئاسة في أفريل المقبل.
وأبرزت النائب عن حزب “الأرندي” أنها “تنتمي لحزب معروف بالانضباط، ونواب الأرندي كما مناضليه لا يخرجون عن الصف والنظام الداخلي للحزب، وتتفهم سليم مشاعر كثير من المواطنين في رؤيتها بأعلى المناصب، لكن الرئاسة لها أهلها والرئيس بوتفليفة يستمر في قيادته الرشيدة للجزائر منارة العالم العربي وأفريقيا”.
إسلام. ك

عن eldjazair

شاهد أيضاً

الجزائر تحصي ما يقارب 1.5 مليون بطال، زمالي::
‪”‬مسح ديون أونساج من المحرّمات”

قابل وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي مراد زمالي مطالب مسح ديون ” الأونساج” بعبارة ” …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2018, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super