حركت صور مآسي تلاميذ الإبتدائيات مع قساوة البرد في عديد ولايات وزير الداخلية نور الدين بدوي الذي أكد في رد على بعض متابعي صفحته بالتواصل الإجتماعي والذين نقلوا الإنشغال مباشرة له و تعهد أنه سيفتح لجان تحقيق في الموضوع وينقل جميع الغنشغالات الخاصة بالتدفئة إلى المعنيين بها.

تعهد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نورالدين بدوي، أمس بدراسة جميع الانشغالات الخاصة بالتدفئة على مستوى المدارس الإبتدائية، والمذكورة في التعليقات على صفحته الرسمية في تويتر،وقال بدوي في تغريدة على تويتر ، إن جميع الإنشغالات، سيتم نقلها إلى الهيئات المركزية والمحلية للنظر فيها ومعالجتها في أقرب الآجال وشكر الوزير بدوي الذين ساهموا -عبر منشور سابق- بطرح الحالات التي تتطلب التدخل من قبل السلطات

رزاقي.جميلة