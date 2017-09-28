أمطر نادي بورتو البرتغالي شباك مضيفه الفرنسي موناكو بثلاثية كاملة أول أمس، على ملعب هذا الأخير لويس الثاني، لحساب الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، وعرف اللقاء دخول الدوليان الجزائريان ياسين براهيمي من جانب بورتو، ورشيد غزال لاعب موناكو أساسيان منذ البداية حيث أدى كل منهما مباراة في المستوى، غير أن مردود ياسين براهيمي كان أفضل من زميله في “الخضر” أين أقلق دفاعات نادي الإمارة بفنياته والمراوغات التي كادت إحداها أن تحدث ضررا كبير لنجم الفريق الفرنسي ليمار عقب سقوطه أرضا بطريقة خاطئة، وتداول رواد مختلف المواقع الرياضية العالمية والعربية ومواقع التواصل الإجتماعي المراوغة الفنية لبراهيمي، من جهتها أثنت الصحف البرتغالية بأداء لاعب غرناطة السابق وأطلقت عليه لقب جديدا، حيث قالت صحيفة “أجوغو” أن ما قدمه براهي سهرة الثلاثاء يؤكد قيمته الفنية وانه “دينامو” الفريق، كما صنفته صحيفة “ليكيب” الفرنسية أفضل لاعب من جانب الفريق البرتغالي رفقة الكاميروني أبو بكر صاحب هدفين، بدورها أشادت صحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية على الأداء الجيد لزميل براهيمي في المنتخب الوطني رشيد غزال في المباراة، حيث منحته الصحيفة الذائعة الصوت في فرنسا العلامة الأكبر في تشكيلة موناكو، وأكدت أن الجناح الأيسر لـ”الخضر” حاول إحداث الفارق و صنع الفرص أكثر من أي لاعب في تشكيلة فريقه، جدير بالذكر أن الدوليان الجزائريان لم يكملا المباراة، حيث ترك براهيمي أرضية الميدان عند الدقيقة 71، فيما خرج غزال بعده بثلاث دقائق.

براهيمي: ” كنا موفقين ونستحق الفوز”

تحدث الدولي الجزائري ياسين براهيمي، عقب نهاية مباراة فريقه بورتو ومضيفه موناكو الفرنسي في تصريح لقناة “بين سبورت” حيث ثمن متوسط ميدان “الخضر” ونادي بورتو الفوز الذي حققه فريقه البرتغالي أمام موناكو، وقال:” توقعنا مباراة معقدة، كان يجب أن تكون ردة فعلنا جيدة بعد الهزيمة أمام بيشكتاش، كنا جيدين من الناحية الدفاعية، لعبنا الهجمات المرتدة جيدا” وأضاف:” نستحق هذا الفوز، قمنا بالشيء الجيد، كنا متفقين طيلة 90 دقيقة، سيرنا اللقاء جيدا”

عبد النور صحراوي