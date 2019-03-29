الجمعة , مارس 29 2019
أخبار عاجلة
الرئيسية / الرياضة / إياب ربع نهائي كأس الجمهورية:
“الباك” لدخول تاريخ الكأس و”الجياسامبي” لإنقاذ الموسم

إياب ربع نهائي كأس الجمهورية:
“الباك” لدخول تاريخ الكأس و”الجياسامبي” لإنقاذ الموسم

idir demiche 29 مارس 2019 الرياضة, رياضة محلية اضف تعليق 59 زيارة

نادي بارادوشبيبة بجاية (اليوم الـ15:00)

ع.ب

تُختتم عشية اليوم، فعاليات إياب الدور ربع النهائي من منافسة كأس الجمهورية، بإجراء لقاء نادي أتلتيك بارادو بالضيف شبيبة بجاية، في لقاء يحتضنه ملعب عمر حمادي ببولوغين بداية من الساعة الـ15:00 زوالا، وهي المواجهة التي ستحسم هوية المتأهل الرابع للدور للمربّع الذهبي. وعلى ضوء نتيجة الذهاب التي انتهت بالتعادل السلبي بملعب الوحدة المغاربية، فإن الأفضلية على ما يبدو ستكون لصاحب الأرض نادي بارادو الذي يكفيه الفوز بأية نتيجة لدخول تاريخ السيدة الكأس من أوسع الأبواب، لاسيما وأن أشبال المدرب شالو متعطشين كثيرا لتذوق الأدوار المتقدمة من المنافسة، وأيضا تأكيد مشوارهم الطيب في الرابطة الأولى موبيليس، حيث يحتل “الباك” المركز الثالث ويتجه بخطى ثابتة للمشاركة في مسابقة قارية أو إقليمية الموسم المقبل، فضلا على الأداء الرائع الذي يقدمه رفقاء الهداف زكريا نعيجي في بولوغين، وهي كلها معطيات ترجّح كفة النادي العاصمي. ومن الناحية الفنية، سيستفيد الطاقم الفني من تواجد جميع التعداد وجاهزية التشكيلة عقب عودة اللاعبين الدوليين من تربص المنتخب الأول والمنتخب الأولمبي اللذان اختتما الثلاثاء الماضي، حيث انضم الدوليون إلى تدريبات الفريق وخاضوا آخر مرحلة من التحضير لهذه المواجهة المهمة، حيث سيكون بإمكان التقني البرتغالي شالو الاستفادة من خدماتهم. في المقابل، يسعى أبناء “يما قوراية” لقلب الطاولة على “الباك” والعودة بالتأهل من العاصمة، لاسيما وأن الضغط سيكون على أصحاب الأرض والشبيبة ليس لديها ما تخسره في هذا اللقاء، خاصة وأن الإمكانيات جد متوفرة من أجل تحقيق ذلك، خاصة وأن منافسة الكأس اصبحت بمثابة الفرصة من أجل إنقاذ الموسم بعدما ابتعد الفريق كثيرا عن هدف تحقيق الصعود إلى حظيرة الكبار، وهو ما يجعل الكأس تصبح الأولوية القصوى للوصول لأبعد نقطة. ومن ناحية التشكيلة، فإن الطاقم الفني بقيادة المدرب معز بوعكاز، سيستفيد من جميع التعداد في ظل عدم تواجد الغيابات، وهي المعطيات التي ستكون في صالح الفريق لمباغتة أبناء “الباك”. وسيدير لقاء اليوم الحكم بين “الباك” و”الجياسامبي”الحكم نادر بمساعدة عياد وحالم. وكان أول أمس، قد شهد تأهل شباب بلوزداد على حساب الغريم نصر حسين داي، عندما تغلب عليه بثلاثية لواحد، بينما حسم شباب قسنطينة التأهل أيضا للدور نصف النهائي بضربات الترجيح ضد مولودية وهران في اللقاء الذي انتهى (1-1)، إضافة وفاق سطيف الذي ضمن تواجده في المربع الذهبي، بعد تجاوزه عقبة اتحاد عنابة.

الوسوم

عن idir demiche

شاهد أيضاً

ثُمن نهائي كأس الجزائر لكرة القدم داخل القاعات:
أولمبيك برج البحري يطيح ببرج بوعريريج ويتأهل إلى ربع النهائي

حقق أمس، نادي أولمبيك برج البحري، تأهلا مستحقا إلى الدور ربع النهائي من منافسة كأس …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2019, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super