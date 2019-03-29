نادي بارادو – شبيبة بجاية (اليوم الـ15:00)

ع.ب

تُختتم عشية اليوم، فعاليات إياب الدور ربع النهائي من منافسة كأس الجمهورية، بإجراء لقاء نادي أتلتيك بارادو بالضيف شبيبة بجاية، في لقاء يحتضنه ملعب عمر حمادي ببولوغين بداية من الساعة الـ15:00 زوالا، وهي المواجهة التي ستحسم هوية المتأهل الرابع للدور للمربّع الذهبي. وعلى ضوء نتيجة الذهاب التي انتهت بالتعادل السلبي بملعب الوحدة المغاربية، فإن الأفضلية على ما يبدو ستكون لصاحب الأرض نادي بارادو الذي يكفيه الفوز بأية نتيجة لدخول تاريخ السيدة الكأس من أوسع الأبواب، لاسيما وأن أشبال المدرب شالو متعطشين كثيرا لتذوق الأدوار المتقدمة من المنافسة، وأيضا تأكيد مشوارهم الطيب في الرابطة الأولى موبيليس، حيث يحتل “الباك” المركز الثالث ويتجه بخطى ثابتة للمشاركة في مسابقة قارية أو إقليمية الموسم المقبل، فضلا على الأداء الرائع الذي يقدمه رفقاء الهداف زكريا نعيجي في بولوغين، وهي كلها معطيات ترجّح كفة النادي العاصمي. ومن الناحية الفنية، سيستفيد الطاقم الفني من تواجد جميع التعداد وجاهزية التشكيلة عقب عودة اللاعبين الدوليين من تربص المنتخب الأول والمنتخب الأولمبي اللذان اختتما الثلاثاء الماضي، حيث انضم الدوليون إلى تدريبات الفريق وخاضوا آخر مرحلة من التحضير لهذه المواجهة المهمة، حيث سيكون بإمكان التقني البرتغالي شالو الاستفادة من خدماتهم. في المقابل، يسعى أبناء “يما قوراية” لقلب الطاولة على “الباك” والعودة بالتأهل من العاصمة، لاسيما وأن الضغط سيكون على أصحاب الأرض والشبيبة ليس لديها ما تخسره في هذا اللقاء، خاصة وأن الإمكانيات جد متوفرة من أجل تحقيق ذلك، خاصة وأن منافسة الكأس اصبحت بمثابة الفرصة من أجل إنقاذ الموسم بعدما ابتعد الفريق كثيرا عن هدف تحقيق الصعود إلى حظيرة الكبار، وهو ما يجعل الكأس تصبح الأولوية القصوى للوصول لأبعد نقطة. ومن ناحية التشكيلة، فإن الطاقم الفني بقيادة المدرب معز بوعكاز، سيستفيد من جميع التعداد في ظل عدم تواجد الغيابات، وهي المعطيات التي ستكون في صالح الفريق لمباغتة أبناء “الباك”. وسيدير لقاء اليوم الحكم بين “الباك” و”الجياسامبي”الحكم نادر بمساعدة عياد وحالم. وكان أول أمس، قد شهد تأهل شباب بلوزداد على حساب الغريم نصر حسين داي، عندما تغلب عليه بثلاثية لواحد، بينما حسم شباب قسنطينة التأهل أيضا للدور نصف النهائي بضربات الترجيح ضد مولودية وهران في اللقاء الذي انتهى (1-1)، إضافة وفاق سطيف الذي ضمن تواجده في المربع الذهبي، بعد تجاوزه عقبة اتحاد عنابة.