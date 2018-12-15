كشفت وزارة التربية الوطنية عن رزنامة سير الامتحانات المدرسية الوطنية لدورة 2019 للأطوار التعليمية الثلاث، و التي سوف تنطلق يوم29 ماي2019،بالنسبة شهادة التعليم الابتدائي، و يوم 9 جوان 2019بالنسبة لشهادة التعليم المتوسط، و يوم 16 جوان 2019بخصوص شهادة البكالوريا .

وأوضحت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، على حسابها الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أول أمس، أن ” جدول سير امتحان شهادة نهاية مرحلة التعليم الابتدائي المبرمج في 29 ماي 2019، و سيخصص في اليوم الأول و في الفترة الصباحية من الساعة 9صباحا إلى 10.30 في مادة اللغة العربية، و من الساعة 11.00 إلى 12.30 في مادة الرياضيات، أما الفترة المسائية ستخصص لامتحان مادة اللغة الفرنسية من الساعة 15سا إلى 16.30.

وفيما يخص جدول سير امتحان شهادة التعليم المتوسط لنفس الدورة الذي سيكون من9 جوان إلى 11 من الشهر ذاته، و سيخصص اليوم الأول في فترته الصباحية لامتحان مادتي اللغة العربية من الساعة 8.30 إلى 10.30 ، وعلوم فيزيائية وتكنولوجيا من 11سا إلى 12.30سا، بينما تخصص الفترة المسائية لمادتي التربية الإسلامية من الساعة 14.30 الى15.30، والتربية المدنية من الساعة 16 إلى 17 سا مع فارق نصف ساعة بين الامتحانين.

و حسب نفس الجدول يمتحن التلاميذ في اليوم الثاني في مادتي الرياضيات من 8.30سا إلى 10.30، واللغة الانجليزية من 11سا إلى 12.30سا ، و مادة التاريخ و الجغرافيا من30 .14 إلى 16سا .

و بالنسبة لليوم الثالث يمتحن التلاميذ في مادة اللغة الفرنسية من الساعة ال 08.30 إلى 10.30، و العلوم الطبيعية و الحياة من 11.00سا إلى 12.30سا ، و تخصص الفترة المسائية لامتحان اللغة الامازيغية من 14.30 إلى 16سا .

أما بخصوص جدول سير اختبارات البكالوريا دورة 2019 و الذي سيمتد من يوم الأحد 16جوان إلى يوم الخميس 20 جوان ، فيمتحن المترشحون في ستة شعب و يتعلق الأمر بشعبة آداب و فلسفة وشعبة لغات أجنبية و شعبة علوم تجريبية و شعبة رياضيات و شعبة تقني رياضي و شعبة تسيير و اقتصاد.

و ستنطلق امتحانات الفترة الصباحية في على الساعة 8.30 في حين تبدأ امتحانات الفترة المسائية على الساعة الثالثة مساء في حين تنتهي بعضها على الساعة السادسة مساء.

وعملت وزارة التربية الوطنية على تنظيم هذه الاختبارات الوطنية –البيام و الباكلوريا- بعد انقضاء شهر رمضان بعد الجدل الذي صاحب هذه الاختبارات أثناء برمجتها في هذا الشهر العامين الماضين، ما دفع بالوزيرة بن غبريت إلى التأكيد على أن تنظيم هذه الامتحانات المصرية و ابتداء من 2019 لن يتم في شهر رمضان لتجنيب التلاميذ مشقة اجتيازها وهم صيام.

رزيقة.خ