الباكستاني ضياء الرحمن قائد جديد لبعثة “المينورسو” في الصحراء الغربية

أعلن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش في بيان، تعيين اللواء الباكستاني ضياء الرحمن، قائدا جديدا لقوة بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء حول تقرير المصير في الصحراء الغربية (مينرسو).

ويخلف القائد الجديد البالغ من العمر 50 سنة، اللواء الصيني شياوجون وانغ الذي انتهت عهدته في 17 فيفري 2019.

وتحصل اللواء ضياء الرحمن على درجة البكالوريوس في العلوم من الأكاديمية العسكرية الباكستانية بباكستان وعلى ماجستير في ادارة الأعمال من المعهد الكندي للإدارة في معهد الدراسات العليا في لاهور بكندا، وكذا على درجة الماجستير في العلوم من كلية القيادة و الأركان في بالوشستان، بمدينة الباكستانية.