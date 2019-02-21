الخميس , فبراير 21 2019
أخبار عاجلة
الرئيسية / العالم / الباكستاني ضياء الرحمن قائد جديد لبعثة “المينورسو” في الصحراء الغربية

الباكستاني ضياء الرحمن قائد جديد لبعثة “المينورسو” في الصحراء الغربية

Sabrina Kerkouba 21 فبراير 2019 العالم اضف تعليق 87 زيارة

  

أعلن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش في بيان، تعيين اللواء الباكستاني ضياء الرحمن، قائدا جديدا لقوة بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء حول تقرير المصير في الصحراء الغربية (مينرسو).

ويخلف القائد الجديد البالغ من العمر 50 سنة، اللواء الصيني شياوجون وانغ الذي انتهت عهدته في 17 فيفري 2019.

وتحصل اللواء ضياء الرحمن على درجة البكالوريوس في العلوم من الأكاديمية العسكرية الباكستانية بباكستان وعلى ماجستير في ادارة الأعمال من المعهد الكندي للإدارة في معهد الدراسات العليا في لاهور بكندا، وكذا على درجة الماجستير في العلوم من كلية القيادة و الأركان في بالوشستان، بمدينة الباكستانية.

عن Sabrina Kerkouba

شاهد أيضاً

للمرة الأولى في التاريخ.. الدين العام الأمريكي يتجاوز 22 تريليون دولار

تجاوز الدين العام الأمريكي للمرة الأولى على الإطلاق 22 تريليون دولار ما اعتبره خبراء دليلا …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2019, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super