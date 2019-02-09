الباحث إسماعيل مهنانة حاضر في معرض بغداد الدولي للكتاب 2019

يشارك الأستاذ إسماعيل مهنانة في معرض بغداد الدولي للكتاب، في طبعته الحالية، حيث سيحاضر في ندوة دولية حول “الفلسفة والإرهاب”، حسب ماكشفه على حسابه الشخصي عبر “الفيس بوك”.

وإسماعيل مهنانة، كاتب وباحث وأستاذ محاضر للفلسفة الغربية المعاصرة في جامعة قسنطينة، صدرت له عدة كتب في الفكر والفلسفة والدراسات، منها: “الوجود والحداثة”، “مدرسة فرنكفورت، جدل التحرر والتواصل والاعتراف” وهو كتاب مشترك مع علي عبود المحمداوي، “إدوارد سعيد: الهجنة والسرد والفضاء الإمبراطوري”، وكذلك “من الكينونة إلى الأثر”.

في سياق آخر، أعد المنظمون لمعرض الكتاب منهاجا ثقافيا حافلا يتضمن محاضرات في مواضيع مخنلفة واماسي شعرية وحوارات وندوات فضلا عن حفلات تقويع الكتب التي ستنظمها الأجنحة، وسيكون اسناعيل مهنانة حاضر، إلى جانب أبرز المشاركين العرب في فعاليات المعرض الكاتب الفلسطيني إبراهيم نصر الله والروائي الأردني أيمن العتوم والإعلامي اللبناني جورج قرداحي والروائية الكويتية بثينة العيسى، ومن العراق: عبد الجبار الرفاعي، علي العلاق، الروائي أحمد سعداوي، الشاعر سنان أنطون والمترجم سعيد الغانمي والناقد عبد الله إبراهيم والكاتب محمد غازي الأخرس والروائي لؤي حمزة عباس والكاتب نزار عبد الستار والكاتبة فاتن الصراف والباحث حيدر سعيد مع حضور مميز للروائي علي بدر والفنان التشكيلي ستار نعمة .

جدير بالذكر أن معرض بغداد الدولي للكتاب يستمر حتى 18 فيفري الجاري بأرض معرض بغداد الدولي في حي المنصور، وفي دورته الجديدة لعام 2019، والتي تحمل شعار “كتاب واحد أكثر من حياة” رفعت على روح الكاتب والروائي علاء مشذوب الذي اغتيل قبل أيام بالقرب من منزله في كربلاء برصاص مجهولين، حيث نال الراحل قدرا كبيرا من الاهتمام وصل إلى قول البعض ( أي عرس للكتاب في بغداد ودم الكاتب ضائع .. مثلما القاتل ( مجهول(.

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