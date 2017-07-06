فندت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين” الإينباف” ما تم ترويجه عن لقائها مع الأمين العام لوزارة التربية والتطرق معه لملف المنح والعلاوات، مؤكدة أن هذا الأخير ما يزال مرفوعا ولم يشهد أي جديد لحد الساعة.

وجاء رد المكلف بالإعلام على مستوى النقابة جلالي بلخير في تصريح خص به ” الجزائر ” عقب الإشاعات التي تم ترويجها حول إفراج وزارة التربية عن أجور موظفي قطاع التربية في الأطوار التعليمية الثلاثة بالحسابات الجديدة بإدخال المنح والعلاوات الجديدة المحتسبة في النظام التعويضي المنبثق عن جملة تشاورات ومقترحات قدمتها نقابات قطاع التربية وبالخصوص نقابتهم، مبرزا أن مثل هذه الملفات تتم معالجتها بإشراك كافة الشركاء الاجتماعيين والوزارة لن تقوم بلقاء نقابة واحدة ومع رئيسها فقط مؤكدا أن رئيس نقابة “الاينباف” دزيري صادق هو الآخر لم ولن يقوم بتغييب أعضاء نقابته في لقاءات مع وزارة التربية حول ملفات تتعلق بعمال القطاع.

وأكد بلخير أن المنشور الذي تم الترويج له عن النظام التعويضي الخاص بموظفي المؤسسات التربوية و الذي يحمل الحديث عن صب العلاوات والمنح لأساتذة و مدراء الأطوار الثلاث قديم و يعود لسنة 2007 و بالضبط العدد 61 من الجريدة الرسمية ليوم الأحد 30 سبتمبر 2007 رقم 07-304 الممضى من قبل الوزير الأول آنذاك عبد العزيز بلخادم.

و استغرب من الحديث عن إفراج الوزارة عن الأجور بإدخال المنح والعلاوات الجديدة، لاسيما و ان الموضوع تم التطرق اليه منذ أيام قليلة فقط مع وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط خلال اللقاء الذي جمعها مع نقابات القطاع للحديث عن النظام الداخلي للمؤسسات والدورة الاستثنائية للبكالوريا، أين تم التشديد على الوزيرة ضرورة النظر في القانون الأساسي قبل الدخول الاجتماعي المقبل، مهددين إياها بمقاطعة هذا الأخير مشعرين إياها بدخول نقابة الإينباف في إضراب وطني مع الدخول المدرسي المقبل في حال التماطل في تسوية هذا الملف الذي دامت دراسته من قبل اللجنة المكلفة بذلك لأكثر من 3 سنوات

وفاء مرشدي