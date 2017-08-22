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الاورو يواصل تراجعه في السوق السوداء

تمّ تداوله اليورو بقيمة 188.5 دينار مقابل اليورو الواحد:
الاورو يواصل تراجعه في السوق السوداء

eldjazair 21 أغسطس 2017 الاقتصاد اضف تعليق 23 زيارة

تواصل تراجع سعر العملة الأوروبية في السوق الموازية ، حيث تمّ تداول اليورو في سوق بور سعيد بالعاصمة أمس بقيمة 188.5 دينار مقابل اليورو الواحد.
بالمقابل يتمّ حساب اليورو الواحد بالبنوك مقابل 128.93 دينار جزائري ، فيما يتداول الدولار مقابل 110.08 دينار جزائري حسب المعطيات الرسمية لبنك الجزائر.
ق.و

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