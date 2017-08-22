تواصل تراجع سعر العملة الأوروبية في السوق الموازية ، حيث تمّ تداول اليورو في سوق بور سعيد بالعاصمة أمس بقيمة 188.5 دينار مقابل اليورو الواحد.
بالمقابل يتمّ حساب اليورو الواحد بالبنوك مقابل 128.93 دينار جزائري ، فيما يتداول الدولار مقابل 110.08 دينار جزائري حسب المعطيات الرسمية لبنك الجزائر.
ق.و
تمّ تداوله اليورو بقيمة 188.5 دينار مقابل اليورو الواحد:
الاورو يواصل تراجعه في السوق السوداء
تواصل تراجع سعر العملة الأوروبية في السوق الموازية ، حيث تمّ تداول اليورو في سوق بور سعيد بالعاصمة أمس بقيمة 188.5 دينار مقابل اليورو الواحد.