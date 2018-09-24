شدّد المدير العام للوكالة الوطنية للتغيرات المناخية، عبد الرحمان بوقادوم، أمس الأحد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار نتائج الدراسات والتحذيرات الخاصة بالتغيرات المناخية على الجزائر، خاصة وانها من الممكن ان تشكل تهديدا للأمن الغذائي في الجزائر.

و أضاف بوقادوم، خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، في برنامج “ضيف الصباح”، أنه هناك دراسات تقول إن الجزائر خلال الـ30 سنة الماضية كنت تعاني من نقص الأمطار و ارتفاع في درجات الحرارة بـ 0.7 إلى 1°، مبرزا أن الوكالة الوطنية للتغييرات المناخية قامت بدراسات بالتعاون مع ألمانيا حول التغيرات المناخية في الجزائر التي تطرقت إلى العوامل التي تسبب الجفاف والفيضانات على غرار التي شهدتها بعض ولايات الوطن.

وفي ذات السياق، قال بوقادوم إنه في يوم 10 سبتمبر الماضي دخلت الكرة الأرضية فيما يسمى” غرفة إنعاش” حيث شهد العالم 9 أعاصير في يوم واحد.

من جهة أخرى، كشف بوقادوم، أن الوكالة وضعت برنامج مع القطاعات الأخرى لتعزيز القدرات ووضع البرامج التنموية على المستوى المحلي والوطني لأخد بعين الاعتبار التغيرات المناخية في الجزائر و عواقبها من فيضانات أو جفاف، مبرزا أن من ضمن القطاعات المتضررة هما المياه و الفلاحة.

نسرين محفوف